Beyrut Büyükelçisi Çakıl'dan Lübnan İçişleri Bakanı Fehmi'ye ziyaret - Son Dakika

Türkiye'nin Beyrut Büyükelçisi Hakan Çakıl, Lübnan İçişleri Bakanı Muhammed Fehmi ile iki ülke arasındaki güvenlik koordinasyonunu görüştü.

Lübnan İçişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Bakan Fehmi, başkent Beyrut'taki makamında Büyükelçi Çakıl ile ikili ilişkileri etraflıca ele aldı.

Lübnan güvenlik güçlerine lojistik destek ve diğer askeri konuların da konuşulduğu görüşmeye, İçişleri Müşaviri Albay Yavuz Taşdemir de katıldı.

Fehmi, terörle mücadele ve organize suçlara karşı Türkiye ile Lübnan arasındaki güvenlik koordinasyonunun önemine dikkati çekti.

Büyükelçi Çakıl ise ülkesinin Lübnan hükümetiyle ve özellikle de İçişleri Bakanlığıyla işbirliğine hazır olduğunu belirtti.

Türkiye ve Lübnan arasındaki ilişkilerin ticaret, kültür, turizm ve sosyal alanlardaki işbirliği ve ortaklıklarla dolu olduğunu hatırlatan Çakıl, Lübnan'ın Türkiye için çok önemli bir ülke olduğunun altını çizdi.

Çakıl, geçen hafta da Başbakan Hassan Diyab'ı makamında ziyaret etmişti.

Lübnan'daki durum

Lübnan'da ekonomik kriz ve hükümetin vergi politikalarına karşı düzenlenen gösteriler üzerine Saad el-Hariri başbakanlığındaki 30 üyeli Ulusal Birlik Hükümeti 29 Ekim 2019'da istifa etmişti.

Hariri'nin yeniden başbakanlık görevine yanaşmaması üzerine Hizbullah ve siyasi müttefikleri, eski Eğitim Bakanı Hassan Diyab'ın başbakanlığında 20 üyeli yeni hükümetin kurulmasını sağlamıştı.

Farklı din ve mezheplere dayalı siyasi bölünmeler nedeniyle kırılgan yapıya sahip Lübnan ekonomisinin, 1975-1990 yıllarındaki iç savaştan bu yana en büyük krizi yaşadığı ifade ediliyor.