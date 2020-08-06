Beyrut Büyükelçisi Çakıl'dan patlamada yaralanan Türk aileye ziyaret

Beyrut Büyükelçisi Hasan Çakıl, Beyrut'taki limanda meydana gelen patlamada yaralanan Türk vatandaşı Mohamad Omeirat'ın ailesini ziyaret etti.

Beyrut Büyükelçisi Hasan Çakıl, Beyrut'taki limanda meydana gelen patlamada yaralanan Türk vatandaşı Mohamad Omeirat'ın ailesini ziyaret etti. Lübnan'ın başkenti Beyrut'taki limanda meydana gelen patlamada 137 kişi hayatını kaybederken, 5 bin kişi de yaralandı. T.C. Beyrut Büyükelçisi Hasan Çakıl, patlamada yaralanan Türk vatandaşı Mohamad Omeirat'ın ailesini ziyaret etti ve desteğini iletti. Ziyarette konuşma yapan Çakıl, Türkiye'nin büyük bir devlet olduğunu, dünyanın neresinde olursa olsun vatandaşına sahip çıkma anlayışı benimsediğine vurgu yaptı.



Haber Yayın Tarihi: 06.08.2020 01:49

Kaynak: DHA

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