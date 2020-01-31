Beyrut Büyükelçisi Hakan Çakıl'dan Lübnan Başbakanı'na nezaket ziyareti - Son Dakika
Son Dakika Güncel Beyrut Büyükelçisi Hakan Çakıl'dan Lübnan Başbakanı'na nezaket ziyareti - Son Dakika

Beyrut Büyükelçisi Hakan Çakıl'dan Lübnan Başbakanı'na nezaket ziyareti

6 saat önce

Türkiye'nin Beyrut Büyükelçisi Hakan Çakıl, Lübnan Başbakanı Hassan Diyab'ı ziyaret etti.

Beyrut Büyükelçisi Hakan Çakıl'dan Lübnan Başbakanı'na nezaket ziyareti, System.String[]

Türkiye'nin Beyrut Büyükelçisi Hakan Çakıl, Lübnan Başbakanı Hassan Diyab'ı ziyaret etti.

Başbakanlık Basın Ofisinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Büyükelçi Çakıl, başkent Beyrut'taki Hükümet Sarayı'nı ziyaret ederek, yeni görevinden ötürü Diyab'ı tebrik etti.

Çakıl, görüşmenin ardından AA'ya yaptığı değerlendirmede şunları kaydetti:

"Başbakan Diyab'ı ziyaret ederek, hükümetimiz adına tebriklerimizi ilettim. Görüşmemiz samimi bir havada cereyan etti. Enerji başta olmak üzere ikili ilişkilerimizi geliştirebileceğimiz alanlar üzerinde görüş alışverişinde bulunduk."

Lübnan'daki durum

Lübnan'da ekonomik kriz ve hükümetin vergi politikalarına karşı düzenlenen gösteriler üzerine Saad el-Hariri başbakanlığındaki 30 üyeli Ulusal Birlik Hükümeti 29 Ekim 2019'da istifa etmişti.

Hariri'nin yeniden başbakanlık görevine yanaşmaması üzerine Hizbullah ve siyasi müttefikleri, eski Eğitim Bakanı Hassan Diyab'ın başbakanlığında 20 üyeli yeni hükümetin kurulmasını sağlamıştı.

Farklı din ve mezheplere dayalı siyasi bölünmeler nedeniyle kırılgan yapıya sahip Lübnan ekonomisinin, 1975-1990 yıllarındaki iç savaştan bu yana en büyük krizi yaşadığı ifade ediliyor.

Başbakanlık, Türkiye, Lübnan, Beyrut, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 31.01.2020 04:50 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Türk vatandaşlarına bulaştı mı? Çin Büyükelçiliği'nden koronavirüs açıklaması
Çin'den Türk vatandaşlarına kritik uyarı: Sokağa çıkmayın Yunanistan'dan Türkiye'ye karşı ABD hamlesi! Askeri anlaşma parlamentoda kabul edildi Deprem uzmanı Prof. Dr. Ahmet Ercan: Türkiye'deki fay hatlarının tamamı harekete geçti

Son Dakika Haberleri

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 31.01.2020 23:10:17. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Beyrut Büyükelçisi Hakan Çakıl'dan Lübnan Başbakanı'na nezaket ziyareti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]