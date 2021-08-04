Üye Girişi
Beyrut Büyükelçisi Ulusoy: "Türkiye'nin cömertçe yardımları Lübnan'la sorunsuz ilişkileri daha da güçlendiriyor" - Son Dakika

Beyrut Büyükelçisi Ulusoy: "Türkiye'nin cömertçe yardımları Lübnan'la sorunsuz ilişkileri daha da güçlendiriyor"

04.08.2021 12:20
Beyrut Büyükelçisi Ulusoy:

Türkiye'nin Beyrut Büyükelçisi Ali Barış Ulusoy, Türkiye'nin cömertçe yardım ve desteklerinin Lübnan ile ikili ilişkileri daha da güçlendirdiğini belirtti.

Türkiye'nin Beyrut Büyükelçisi Ali Barış Ulusoy, Türkiye'nin cömertçe yardım ve desteklerinin Lübnan ile ikili ilişkileri daha da güçlendirdiğini belirtti.

Büyükelçi Ulusoy, 4 Ağustos 2020'de Beyrut Limanı'nda yaşanan felaketin birinci yılı dolayısıyla AA muhabirine yaptığı açıklamada, Türkiye'nin ekonomik krizin ardından yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ve Beyrut Limanı'ndaki patlamayla zor bir sürece giren Lübnan'a desteklerini değerlendirdi.

"Türkiye, 4 Ağustos 2020 tarihli Beyrut Limanı patlamasından sonra Lübnan'a yardım eli uzatan ilk ülkelerden biri olmuştur. Patlamadan bu yana, Türkiye tarafından Lübnan'da ihtiyaç duyulan her alanda geniş kapsamlı yardım faaliyetleri yürütülmüştür." diyen Ulusoy, Türkiye'nin bir yıl boyunca Lübnan'da yardım faaliyetleri ile hem basında hem sosyal medyada takdir kazandığını ifade etti.

"Resmi makamlar Türkiye'nin yardım politikasından memnuniyet duyuyor"

Lübnan resmi makamlarının, Türkiye'nin patlamanın ardından izlediği yardım politikasından duyulan memnuniyeti her fırsatta dile getirdiğini vurgulayan Ulusoy, şöyle devam etti:

"Gerek patlamanın hemen ardından, gerek aradan geçen bir yıl zarfında devlet kurumlarımızın ve sivil toplum kuruluşlarımızın Lübnan devleti ve halkına yaptıkları insani ve teknik yardımların toplamı 4 milyon ABD dolarına ulaşmıştır."

Patlamanın hemen akabinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatları doğrultusunda Lübnan devleti ve halkına destek amacıyla Türkiye'nin ilgili tüm kurumlarının seferber edildiğini söyleyen Ulusoy, bu kapsamda Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay ile Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun Türkiye'nin destek ve dayanışmasını sergilemek amacıyla patlamadan birkaç gün sonra Beyrut'a geldiklerini hatırlattı.

Büyükelçi Ulusoy, Türkiye'nin, hem Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA), AFAD ve Kızılay gibi resmi kurumlar üzerinden hem Lübnan'da düzenli olarak insani yardım faaliyeti gerçekleştiren Türkiye Diyanet Vakfı, İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfı ve Sadakataşı gibi sivil toplum kuruluşları aracılığıyla Lübnan devletinin ve halkının her zaman yanında yer aldığını aktardı.

Ulusoy, "Türk Silahlı Kuvvetlerimiz (TSK) tarafından Lübnan Silahlı Kuvvetleri'ne (LSK) 170 koli tıbbi malzeme ile 600 koliye yakın kişisel koruyucu malzeme teslim edildi. TSK, LSK'nın ayni yardım talebine cevaben de 1 Mart 2021 tarihinde 260 tonluk gıda ve hijyen malzemesinden oluşan bir yardım sevkiyatı gerçekleştirdi." diye konuştu.

Türkiye, hem insani hem de teknik yardımlarıyla Lübnan'ın yanında duruyor

Liman patlamasından sonraki dönemlerde, Türkiye'nin, Lübnan'ı tarihindeki en derin ekonomik kriz ortamında da yalnız bırakmadığını yineleyen Ulusoy, TİKA ve AFAD'ın yanı sıra çeşitli STK'lar vasıtasıyla ramazan ayı boyunca Filistinli ve Suriyeli sığınmacıları da kapsayacak şekilde Lübnan'da yaklaşık 150 bin kişiye yardım ulaştırıldığını belirtti.

Lübnan Sağlık Bakanı Hamad Hasan tarafından haziran ayında Türkiye'ye gerçekleştirilen resmi ziyaretin ardından, Sağlık Bakanlığının doğrudan Lübnan Sağlık Bakanlığına onkoloji ilaçlarından oluşan 300 bin dolar değerinde yardım ulaştırdığını aktaran Büyükelçi Ulusoy, "Ülkemiz yalnızca insani yardım faaliyetleriyle değil, teknik yardımlarla da Lübnan devletinin ve halkının yanındadır." ifadelerini kullandı.

TİKA tarafından 2010 yılında inşa edilip kullanıma hazır hale getirilen, son dönemde de ekipman güncellemesi yapılan Sayda Türk Travma ve Rehabilitasyon Hastanesi'ne ilişkin de Türkiye'nin üzerine düşen tüm sorumlulukları yerine getirdiğini belirten Büyükelçi Ulusoy, esasen uzun süredir faaliyete hazır bulunan hastanenin tam kapasiteyle bir an önce Lübnan halkının hizmetine sunulması için destek vermeyi sürdürdüklerini ve konuyu ilgili tüm Lübnan makamları nezdinde yakından takip ettiklerini vurguladı.

"Türkiye'nin cömertçe yardımları Lübnan'la sorunsuz ilişkileri daha da güçlendiriyor"

Büyükelçi Ulusoy, Lübnan'a yönelik yardımların ikili ilişkileri daha da güçlendirdiğine işaret ederek, şunları aktardı:

"Sırasıyla Ekim 2019'da patlak veren hükümet karşıtı gösteriler, Kovid-19 salgını ve Beyrut Limanı patlamasıyla daha da ağırlaşan siyasi, ekonomik ve mali krizler sarmalındaki Lübnan'a, içinden geçmekte olduğu bu zor dönemde ülkemizce cömertçe yapılan yardımlar, esasen sorunsuz seyreden ikili ilişkilerimizi daha da güçlendiriyor.

Lübnan'ın bağımsızlığına, egemenliğine, birliğine, istikrar ve güvenliğinin muhafazasına tam destek vermemiz ve Lübnan ile halkını din, mezhep veya etnik köken temelinde hiçbir ayrım yapmaksızın bir bütün olarak kucaklamamız, Türkiye'nin Lübnan devleti ve halkı gözündeki özel konumunu güçlendiriyor."

"???????Türkiye, Lübnan devleti ve halkıyla her zaman dayanışma içindedir." ifadesini kullanan Büyükelçi, sözlerini "Türkiye bu dayanışmayı Lübnan'ın tüm bölgelerine yönelik yardım ve destek faaliyetleriyle somut şekilde göstermektedir. Bu yaklaşımımız, Beyrut Limanı patlaması sonrasında daha da belirgin şekilde kendisini göstermiştir." diyerek tamamladı.

Türkiye, Beyrut, ulusoy, Lübnan, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Beyrut Büyükelçisi Ulusoy: 'Türkiye'nin cömertçe yardımları Lübnan'la sorunsuz ilişkileri daha da güçlendiriyor' - Son Dakika


Son Dakika

Cumhurbaşkanı Erdoğan Anıtkabir'de! Özel Deftere not yazdı: İşaret ettiğin gibi ülkemiz için mücadele ediyoruz 13:44 Cumhurbaşkanı Erdoğan Anıtkabir'de! Özel Deftere not yazdı: İşaret ettiğin gibi ülkemiz için mücadele ediyoruz Yangın bölgesine yardım için giden CZN Burak, olayı kişisel şovuna çevirdi 13:38 Yangın bölgesine yardım için giden CZN Burak, olayı kişisel şovuna çevirdi Sweaty Betty, 300 milyon sterline satıldı! Ünlü giyim markasının yeni sahibi ABD'liler 13:35 Sweaty Betty, 300 milyon sterline satıldı! Ünlü giyim markasının yeni sahibi ABD'liler
13:33 "Help Turkey" kampanyasını inceleyen Profesör Marc Owen Jones: Atılan tweet'lerin büyük bir kısmı sahte hesaplardan Son Dakika: Ticaret Bakanlığı, yangın söndürme ekipmanlarına yapılan fahiş fiyat artışlarıyla ilgili inceleme başlattı 13:26 Son Dakika: Ticaret Bakanlığı, yangın söndürme ekipmanlarına yapılan fahiş fiyat artışlarıyla ilgili inceleme başlattı Azra'nın annesinden yürek yakan sözler: Kızımın ölüm haberini Hakan Ural'dan duydum 11:37 Azra'nın annesinden yürek yakan sözler: Kızımın ölüm haberini Hakan Ural'dan duydum
Para isteyen dayısını öldürdü, kendisini böyle savundu: Cezaevinden çıktığından beri beni dövüp maaşımı alıyordu 11:03 Para isteyen dayısını öldürdü, kendisini böyle savundu: Cezaevinden çıktığından beri beni dövüp maaşımı alıyordu Babasını uykusunda bıçaklayan 15 yaşındaki kız: Geçen yıl kafama koymuştum, pişman değilim 10:52 Babasını uykusunda bıçaklayan 15 yaşındaki kız: Geçen yıl kafama koymuştum, pişman değilim

Son Dakika Haberleri
13:45 Erdoğan'ın Anıtkabir'i ziyareti sırasında endişe veren görüntü! Hastane inşaatında çıkan yangın gökyüzünü siyaha boyadı
13:43 Cumhurbaşkanı Erdoğan Anıtkabir'de! Özel Deftere not yazdı: İşaret ettiğin gibi ülkemiz için mücadele ediyoruz
13:41 Marul alırken düştü 1.5 milyon lira kazandı! Japon müşteri 5 yıllık mücadelesini kazandı
13:37 Yangın bölgesine yardım için giden CZN Burak, olayı kişisel şovuna çevirdi
13:36 Merih Demiral, Atalanta ile anlaştı! Sağlık kontrolleri için Juventus antrenmanından izin aldı
13:34 Sweaty Betty, 300 milyon sterline satıldı! Ünlü giyim markasının yeni sahibi ABD'liler
13:33 "Help Turkey" kampanyasını inceleyen Profesör Marc Owen Jones: Atılan tweet'lerin büyük bir kısmı sahte hesaplardan
13:32 En zor röportaj! Ağlamaktan yorgun düşen kaptan Eda, Türkiye'nin yüreğini sızlattı
13:30 Bülent Arınç'tan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yangınla mücadele önerisi: Bunu yapmazsanız zarar görürsünüz
13:26 Son Dakika: Ticaret Bakanlığı, yangın söndürme ekipmanlarına yapılan fahiş fiyat artışlarıyla ilgili inceleme başlattı
Erdoğan'ın Anıtkabir'i ziyareti sırasında endişe veren görüntü! Hastane inşaatında çıkan yangın gökyüzünü siyaha boyadı Erdoğan'ın Anıtkabir'i ziyareti sırasında endişe veren görüntü! Hastane inşaatında çıkan yangın gökyüzünü siyaha boyadı         
13:46
Marul alırken düştü 1.5 milyon lira kazandı! Japon müşteri 5 yıllık mücadelesini kazandı Marul alırken düştü 1.5 milyon lira kazandı! Japon müşteri 5 yıllık mücadelesini kazandı         
13:41
Merih Demiral, Atalanta ile anlaştı! Sağlık kontrolleri için Juventus antrenmanından izin aldı Merih Demiral, Atalanta ile anlaştı! Sağlık kontrolleri için Juventus antrenmanından izin aldı         
13:37
En zor röportaj! Ağlamaktan yorgun düşen kaptan Eda, Türkiye'nin yüreğini sızlattı En zor röportaj! Ağlamaktan yorgun düşen kaptan Eda, Türkiye'nin yüreğini sızlattı         
13:33
Bülent Arınç'tan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yangınla mücadele önerisi: Bunu yapmazsanız zarar görürsünüz Bülent Arınç'tan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yangınla mücadele önerisi: Bunu yapmazsanız zarar görürsünüz         
13:30
Zeytinburnu Kazlıçeşme Sahili'nde görüntülenen Afgan göçmenler yakalandı Zeytinburnu Kazlıçeşme Sahili'nde görüntülenen Afgan göçmenler yakalandı         
11:39
Kanadalı sporcu Pamela, tarihin en kötü atlayışlarından birini yaptı Kanadalı sporcu Pamela, tarihin en kötü atlayışlarından birini yaptı         
11:29
Sultanahmet'teki tarihi dikilitaşın üstünde bulunan leke vatandaşın tepkisi çekti Sultanahmet'teki tarihi dikilitaşın üstünde bulunan leke vatandaşın tepkisi çekti         
10:56
160 yangın kontrol altına alındı, 14 noktada alevlere müdahale ediliyor! İşte il il son durum 160 yangın kontrol altına alındı, 14 noktada alevlere müdahale ediliyor! İşte il il son durum         
10:34
Bilim Kurulu bugün toplanacak! Masada aşı olmayanları bekleyen kısıtlamalar var Bilim Kurulu bugün toplanacak! Masada aşı olmayanları bekleyen kısıtlamalar var         
10:30
İskoçya'dan adalara yerleşecek 100 kişiye 50 bin sterlin teşvik İskoçya'dan adalara yerleşecek 100 kişiye 50 bin sterlin teşvik         
10:23
Lamba kırıp balkondan atladı! Küçük çocuğun anne korkusu şaşırttı Lamba kırıp balkondan atladı! Küçük çocuğun anne korkusu şaşırttı         
10:22
Yangın bölgesinde havaya ateş açtı! Görevlileriyle tartışan Yusuf Güney, olay anının videolarını paylaştı Yangın bölgesinde havaya ateş açtı! Görevlileriyle tartışan Yusuf Güney, olay anının videolarını paylaştı         
10:19
Yere kapanıp hüngür hüngür ağladılar! Kadın Voleybol Takımımız, Güney Kore'ye elendi Yere kapanıp hüngür hüngür ağladılar! Kadın Voleybol Takımımız, Güney Kore'ye elendi         
10:14
Ceset parçalarını böyle taşımış! Azra'yı vahşice öldüren katil zanlısının görüntüsü ortaya çıktı Ceset parçalarını böyle taşımış! Azra'yı vahşice öldüren katil zanlısının görüntüsü ortaya çıktı         
10:09
Otobüsteki kız, saçları ıslanınca cinsel saldırıya uğradığını anladı! Suçunu itiraf eden sapık muavin tutuklandı Otobüsteki kız, saçları ıslanınca cinsel saldırıya uğradığını anladı! Suçunu itiraf eden sapık muavin tutuklandı         
22:45
Galatasaray'ın efsane futbolcusu Sneijder'in eski eşi Yolanthe'den ağızları açık bırakacak itiraf: Yıllar önce bir kızla ilişkim oldu Galatasaray'ın efsane futbolcusu Sneijder'in eski eşi Yolanthe'den ağızları açık bırakacak itiraf: Yıllar önce bir kızla ilişkim oldu         
18:11
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 4.08.2021 13:51:02. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Beyrut Büyükelçisi Ulusoy: "Türkiye'nin cömertçe yardımları Lübnan'la sorunsuz ilişkileri daha da güçlendiriyor" - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement