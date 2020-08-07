Beyrut enkaz şehre dönüştü - Son Dakika

Bir zamanlar Orta Doğu'nun Paris'i ya da başkenti unvanları ile anılan Beyrut, 4 Ağustos'ta yaşanan patlamayla enkaz şehre dönüştü. Liman bölgesindeki patlama sonrasında oluşan hasarın tespiti için eski ve yeni uydu görüntülerini inceleyen Lübnanlı yetkililer oluşan hasarın 10-15 milyar dolar civarında olduğunu tahmin ettiklerini duyurdu.

Görüntülerde şehrin en turistik ve işlek bölgelerinin enkazla kaplandığı, hasar gören binaların sayısının tahminlerin çok üzerinde olduğu belirtilirken kırılan camların kilometrelerce uzağa yayıldığı belirtildi. Resmi rakamlara göre patlamada 135 kişi öldü, 5 binden fazla yaralı var. Ancak gerçek rakamlar bunun çok üzerinde.

Patlama sonrası 1600 kişinin kayıp olduğu ihbarı yapıldı.

Bu kişilerden çoğunun enkaz altında kalarak öldüğü ya da kurtarılmayı beklediği belirtiliyor.

(İHA)