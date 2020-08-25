Beyrut Limanı'nda tehlikeli madde içeren 79 konteyner bulundu - Son Dakika

Lübnan ordusu, Beyrut Limanı'nda tehlikeli madde içeren 79 konteyner bulunduğunu duyurdu.

Lübnan ordusu tarafından yapılan açıklamada, 4 Ağustos'ta şiddetli patlamanın meydana geldiği Beyrut Limanı'nda tehlikeli madde içeren 79 konteyner bulunduğunu bildirildi. Açıklamada, 14-22 Ağustos arasında her biri hidroklorik asit içeren 25 konteyner ile sızıntı oluşturabilecek tanımlanmamış malzemeler içeren 54 konteynerin de tespit edildiği ve bunların bilimsel ve güvenli yöntemlerle kontrol altına alındığı ifade edildi. Açıklamada ayrıca, limanda Lübnanlı ve Fransız uzmanların iş birliği ile kapsamlı incelemelerin sürdüğü kaydedildi.

Öte yandan Beyrut Limanı'nda 4 Ağustos'ta patlayıcı maddelerin bulunduğu 12 numaralı depoda çıkan yangın sonucu şiddetli patlama meydana gelmişti. Patlama sonucu en az 171 kişi hayatını kaybederken, 6 binden fazla kişi de yaralanmıştı. - BEYRUT