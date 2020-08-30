Beyrut Limanı'ndaki patlama sonucu hayatını kaybedenlerin sayısı 190'a yükseldi
Lübnan'ın başkenti Beyrut'ta meydana gelen patlama ksonucu hayatını kaybedenlerin sayısının 190'a yükseldiği bildirildi.
Lübnan'ın başkenti Beyrut'ta meydana gelen patlama ksonucu hayatını kaybedenlerin sayısının 190'a yükseldiği bildirildi.
Yetkililer, Lübnan'da 4 Ağustos tarihinde Beyrut Limanı'nda depolanan 2 bin 750 ton amonyum nitratın patlaması sonucu hayatını kaybeden kişilerin sayısının 190'a yükseldiğini bildirdi. Patlamada 6 bin 500'den fazla kişinin ise yaralandığı belirtildi.
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