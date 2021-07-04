Üye Girişi
Beyrut Limanı'ndaki patlamada ölenlerin yakınları 11 aydır adalet istiyor - Son Dakika

Beyrut Limanı'ndaki patlamada ölenlerin yakınları 11 aydır adalet istiyor

04.07.2021 21:21
Beyrut Limanı'ndaki patlamada ölenlerin yakınları 11 aydır adalet istiyor, System.String[]

Lübnan'ın başkenti Beyrut'taki Beyrut Limanı'nda, 4 Ağustos 2020'de meydana gelen patlamada yaşamını yitirenlerin yakınları, 11 ay geçmesine rağmen olayın suçlularının bulunamamasını protesto etti.

Lübnan'ın başkenti Beyrut'taki Beyrut Limanı'nda, 4 Ağustos 2020'de meydana gelen patlamada yaşamını yitirenlerin yakınları, 11 ay geçmesine rağmen olayın suçlularının bulunamamasını protesto etti.

Geçen yıl 2 bin 750 ton amonyum nitrat maddesinin infilak etmesi sonucu Beyrut Limanı'nda yaşanan felakette hayatını kaybedenlerin yakınları ile yaralananlar, her ayın 4'ünde olduğu gibi bugün de adalet talebiyle Beyrut Limanı'nın kapısında toplandı.

Patlamada yaşamını yitiren yakınlarının fotoğraflarını taşıyan onlarca vatandaş, "soruşturmanın uzatılmasına hayır", "Beyrut Limanı patlamasında yaralananları da kapsayacak sosyal adalet olmadan felaketten çıkış olmayacak" yazılı pankartlar taşıdı.

Söz konusu patlamayı, ülkedeki yolsuzluğun getirdiği bir felaket olarak nitelendiren eylemciler, patlamayla ilgili yürütülen soruşturma kapsamında, bazı milletvekillerinin dokunulmazlıklarının kaldırılması yönündeki talebin yerine getirilmesini istedi.

Burada göstericiler adına hazırlanan yazılı açıklamayı okuyan İbrahim Hatit, Beyrut Limanı patlamasıyla ilgili gerçeklerin ortaya çıkması gerektiğini söyledi.

Gerçeklerin ortaya çıkarılması için hiç kimsenin kayırılmaması çağrısında bulunan Hatit, "Çetelerin olduğu bir ülkede yaşıyoruz ve hepsiyle mücadele ediyoruz." dedi.

Beyrut Limanı'ndaki patlama ve soruşturma süreci

Beyrut Limanı'nda 4 Ağustos 2020'de, patlayıcı maddelerin bulunduğu bir depoda önce yangın çıkmış, ardından tüm kenti sarsan çok güçlü bir patlama meydana gelmişti. Patlamada yaklaşık 200 kişinin hayatını kaybettiği, 6 binden fazla kişinin yaralandığı ve 300 bin kişinin patlama nedeniyle yerinden olduğu açıklanmıştı.

Cumhurbaşkanı Mişel Avn, patlamaya 6 yıldır limandaki bir depoda tutulan 2 bin 750 ton amonyum nitratın yol açtığını söylemişti.

Patlamayı soruşturan yargıç Fadi Savvan, 10 Aralık'ta Başbakan Hassan Diyab'ın yanı sıra eski Maliye Bakanı Ali Hasan Halil, eski Bayındırlık ve Ulaştırma bakanları Gazi Zuaytir ile Yusuf Finyanus'u, "yüzlerce kişinin yaşamını yitirmesine ve yaralanmasına yol açan ihmal ve kusur" ile suçlamıştı.

Başbakan Diyab ve eski bakanların "görevi ihmal" ile suçlanması, ülkede tartışma konusu olmuştu.

Lübnan Temyiz Mahkemesi de eski Maliye Bakanı Halil ve eski Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Zuaytir'in talebi üzerine Beyrut Limanı'ndaki patlamanın soruşturulması görevini yargıç Savvan'dan almıştı.

Temyiz Mahkemesinin kararından 2 gün sonra 20 Şubat'ta ise Adalet Bakanı Marie-Claude Najm, soruşturmaya yargıç Tarık el-Bitar'ı atamıştı.

Yargıç Bitar'ın göreve gelmesinin ardından 15 Nisan'da 6 kişi ve 23 Haziran'da 7 kişi olmak üzere, soruşturma kapsamında gözaltına alınanların 13'ü salıverilmişti.

Lübnan yargısı, son olarak da önceki gün bazı milletvekillerin dokunulmazlıklarının kaldırılması için Meclis'ten talepte bulunmuştu.

Beyrut Limanı, Protesto, Lübnan, Adalet, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Beyrut Limanı'ndaki patlamada ölenlerin yakınları 11 aydır adalet istiyor - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Otogardaki sağlık personeli ortama uydu, 20:48 Otogardaki sağlık personeli ortama uydu, "Gel gel Sinovac Sinovac, Biontech Biontech" diye bağırdı Amasra'da denizde hortum oluştu, vatandaşlar büyük panik yaşadı 20:47 Amasra'da denizde hortum oluştu, vatandaşlar büyük panik yaşadı Şeyma Subaşı'ndan sürpriz karar, Mısırlı sevgilisiyle barıştı 20:44 Şeyma Subaşı'ndan sürpriz karar, Mısırlı sevgilisiyle barıştı
Juventus, Gençlerbirliği'nin genç savunmacısı Abdullah Şahindere'yi denemeye çağırdı 20:12 Juventus, Gençlerbirliği'nin genç savunmacısı Abdullah Şahindere'yi denemeye çağırdı Galata Kulesi'ne giriş ücreti 30 liradan 100 liraya çıkarıldı 19:54 Galata Kulesi'ne giriş ücreti 30 liradan 100 liraya çıkarıldı Talihsiz çoban, yıldırım çarpması sonucu yaşamını yitirdi 19:00 Talihsiz çoban, yıldırım çarpması sonucu yaşamını yitirdi
Cristiano Ronaldo, Lionel Messi transferine onay verdi 17:54 Cristiano Ronaldo, Lionel Messi transferine onay verdi Kritik toplantı yarın yapılacak! Kabinenin gündeminde Kurban Bayramı tatili var 17:13 Kritik toplantı yarın yapılacak! Kabinenin gündeminde Kurban Bayramı tatili var

Son Dakika Haberleri
19:00 Talihsiz çoban, yıldırım çarpması sonucu yaşamını yitirdi
18:50 Marsilya'nın, Cengiz Ünder paylaşımı Türk futbolseverleri gülümsetti
18:38 Güvercin tartışması kanlı bitti! 43 yaşındaki adam, komşusu tarafından başından vurularak öldürüldü
18:32 Papa Francis, planlı ameliyat için hastaneye yatırıldı
18:25 Ahmet Kutucu, Başakşehir'le 4 yıllık sözleşme imzaladı
17:53 Cristiano Ronaldo, Lionel Messi transferine onay verdi
17:51 Adana'da yağan 15 dakikalık sağanak eğlenceli anlara neden oldu, bir vatandaş su birikintisine atladı
17:38 Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü Vitor Pereira, İstanbul'da
17:21 Avrupa Şampiyonası finalini yönetmesi beklenen Cüneyt Çakır ve ekibi eve dönüyor
17:07 Vitor Pereira eski öğrencisi Hulk'a Fenerbahçe'ye getirmek için çalışmalara başladı
Galatasaray'dan Beşiktaş'a Gedson misillemesi! Ghezzal'le temasa geçen yönetime taraftardan destek yağdı Galatasaray'dan Beşiktaş'a Gedson misillemesi! Ghezzal'le temasa geçen yönetime taraftardan destek yağdı         
21:30
Traktöre yıldırım düştü, 3 çocuk annesi hayatını kaybetti Traktöre yıldırım düştü, 3 çocuk annesi hayatını kaybetti         
20:47
Aris, Fenerbahçe'den ayrılmasına kesin gözüyle bakılan Lemos'a talip oldu Aris, Fenerbahçe'den ayrılmasına kesin gözüyle bakılan Lemos'a talip oldu         
20:46
Mehmet Ali Erbil'in itiraflarından sonra yeniden gündeme gelen Nefise Karatay'dan baş döndüren yatak pozu Mehmet Ali Erbil'in itiraflarından sonra yeniden gündeme gelen Nefise Karatay'dan baş döndüren yatak pozu         
20:32
Yeni yapılan ankette nefes kesen yarış! İYİ Parti ve HDP kafa kafaya geldi Yeni yapılan ankette nefes kesen yarış! İYİ Parti ve HDP kafa kafaya geldi         
20:09
İstanbul Havalimanı'nda bomba alarmı! Vatandaşlar alandan uzaklaştırıldı İstanbul Havalimanı'nda bomba alarmı! Vatandaşlar alandan uzaklaştırıldı         
19:20
Güvercin tartışması kanlı bitti! 43 yaşındaki adam, komşusu tarafından başından vurularak öldürüldü Güvercin tartışması kanlı bitti! 43 yaşındaki adam, komşusu tarafından başından vurularak öldürüldü         
18:39
Sinirli boğa çobana saldırdı! Boynuzlarını kullandığı saldırı kameralara yansıdı Sinirli boğa çobana saldırdı! Boynuzlarını kullandığı saldırı kameralara yansıdı         
17:26
Prof. Dr. Şahin normal hayata dönmenin şartını aşı olarak açıkladı Prof. Dr. Şahin normal hayata dönmenin şartını aşı olarak açıkladı         
17:03
ABD Başkanı Biden'a diz çöktürten İsrailli siyasetçinin sırrı 12 çocuğunun olması ABD Başkanı Biden'a diz çöktürten İsrailli siyasetçinin sırrı 12 çocuğunun olması         
16:12
Esenyurt'ta ilginç anlar! Komşu binaları yanarken saç kestiler Esenyurt'ta ilginç anlar! Komşu binaları yanarken saç kestiler         
16:11
Son Dakika: Son Dakika: "Tosuncuk" lakaplı Mehmet Aydın'ın avukatı, iddiaları yalanladı: Aile baskısı nedeniyle teslim olmamış         
15:20
Mario Balotelli, önümüzdeki hafta Adana Demirspor'a imza atmak için Türkiye'ye geliyor Mario Balotelli, önümüzdeki hafta Adana Demirspor'a imza atmak için Türkiye'ye geliyor         
13:36
Erken seçim yapılacak mı? ORC Araştırma Genel Müdürü, çok net ifadeler kullandı Erken seçim yapılacak mı? ORC Araştırma Genel Müdürü, çok net ifadeler kullandı         
11:24
Ustaya büyük saygısızlık! Ali Sunal'dan fotoğraf çektirmek isteyenlere sert tepki Ustaya büyük saygısızlık! Ali Sunal'dan fotoğraf çektirmek isteyenlere sert tepki         
20:58
Evlilik yolunda olan Can Yaman ve Diletta Leotta'dan yeni aşk pozu geldi Evlilik yolunda olan Can Yaman ve Diletta Leotta'dan yeni aşk pozu geldi         
20:06
75 bin yılla yargılanıyor ama yasadaki detaya dikkat! Tosuncuk'un maksimum yatacağı hapis şaşırttı 75 bin yılla yargılanıyor ama yasadaki detaya dikkat! Tosuncuk'un maksimum yatacağı hapis şaşırttı         
16:54
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 4.07.2021 21:55:14. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Beyrut Limanı'ndaki patlamada ölenlerin yakınları 11 aydır adalet istiyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement