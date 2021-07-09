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Beyrut Limanı'ndaki patlamada ölenlerin yakınları "adalet talebiyle" gösteriler düzenledi - Son Dakika

Beyrut Limanı'ndaki patlamada ölenlerin yakınları "adalet talebiyle" gösteriler düzenledi

09.07.2021 22:16
Beyrut Limanı'ndaki patlamada ölenlerin yakınları

Lübnan'ın başkenti Beyrut'ta 4 Ağustos 2020'de meydana gelen patlamada yaşamını yitirenlerin yakınları, patlamada ölenlere saygı olarak soruşturmanın adil yürütülmesi ve sorumluların ortaya çıkarılması talebiyle gösteriler yaptı.

Lübnan'ın başkenti Beyrut'ta 4 Ağustos 2020'de meydana gelen patlamada yaşamını yitirenlerin yakınları, patlamada ölenlere saygı olarak soruşturmanın adil yürütülmesi ve sorumluların ortaya çıkarılması talebiyle gösteriler yaptı.

Beyrut Limanı'nda yaşanan felakette hayatını kaybedenlerin yakınları ve yaralananlardan oluşan onlarca kişi, Meclis Başkanı Nebih Berri'nin evinin önünde toplandı.

Kaybettikleri yakınlarının fotoğraflarının yanında dokunulmazlıklarının kaldırılmasını istedikleri milletvekilleri Ali Hasan Halil ile Gazi Zuaytir'in fotoğraflarını da taşıyan göstericiler, patlamada ölenlere saygı olarak soruşturmanın siyasete alet edilmeksizin adil yürütülmesi ve sorumluların ortaya çıkarılması talebinde bulundu.

Meclis Başkanı Berri'nin evine yürümek isteyen göstericiler ile güvenlik güçleri arasında kısa süreliğine bir gerginlik yaşandı.

İçişleri Bakanlığına yürüdüler

Meclis Başkanı Berri'nin evinin önündeki eylemlerinden sonra İçişleri Bakanlığına doğru yürüyüşe geçen grup, "İçişleri Bakanı Muhammed Fehmi'nin, Emniyet Genel Müdürü Abbas İbrahim'in soruşturma kapsamında ifadesinin alınmasına izin vermemesini" protesto etti.

Patlamayla ilgili soruşturmayı yürütmekle görevli yargıç Tarık el-Bitar lehine de sloganlar atan eylemciler, "adaletin tecellisi için öfke günlerini" sürdüreceklerini dillendirdi.

Beyrut Limanı'ndaki patlama ve soruşturma süreci

Beyrut Limanı'nda 4 Ağustos 2020'de, patlayıcı maddelerin bulunduğu bir depoda önce yangın çıkmış, ardından tüm kenti sarsan çok güçlü bir patlama meydana gelmişti. Patlamada yaklaşık 200 kişinin hayatını kaybettiği, 6 binden fazla kişinin yaralandığı ve 300 bin kişinin patlama nedeniyle yerinden olduğu açıklanmıştı.

Cumhurbaşkanı Mişel Avn, patlamaya 6 yıldır limandaki bir depoda tutulan 2 bin 750 ton amonyum nitratın yol açtığını söylemişti.

Patlamayı soruşturan yargıç Fadi Savvan, 10 Aralık'ta Başbakan Hassan Diyab'ın yanı sıra eski Maliye Bakanı Ali Hasan Halil, eski Bayındırlık ve Ulaştırma bakanları Gazi Zuaytir ile Yusuf Finyanus'u, "yüzlerce kişinin yaşamını yitirmesine ve yaralanmasına yol açan ihmal ve kusur" ile suçlamıştı.

Başbakan Diyab ve eski bakanların "görevi ihmal" ile suçlanması, ülkede tartışma konusu olmuştu.

Lübnan Temyiz Mahkemesi de eski Maliye Bakanı Halil ve eski Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Zuaytir'in talebi üzerine Beyrut Limanı'ndaki patlamanın soruşturulması görevini yargıç Savvan'dan almıştı.

Temyiz Mahkemesinin kararından 2 gün sonra 20 Şubat'ta ise Adalet Bakanı Marie-Claude Najm, soruşturmaya yargıç Tarık el-Bitar'ı atamıştı.

Yargıç Bitar'ın göreve gelmesinin ardından 15 Nisan'da 6 kişi ve 23 Haziran'da 7 kişi olmak üzere, soruşturma kapsamında gözaltına alınanların 13'ü salıverilmişti.

Lübnan yargısı, son olarak da önceki gün bazı milletvekillerin dokunulmazlıklarının kaldırılması için Meclis'ten talepte bulunmuştu.

Beyrut Limanı'ndaki patlamada ölenlerin yakınları adalet talebiyle gösteriler düzenledi
Beyrut Limanı'ndaki patlamada ölenlerin yakınları adalet talebiyle gösteriler düzenledi
Beyrut Limanı'ndaki patlamada ölenlerin yakınları adalet talebiyle gösteriler düzenledi
Beyrut Limanı'ndaki patlamada ölenlerin yakınları adalet talebiyle gösteriler düzenledi
Beyrut Limanı'ndaki patlamada ölenlerin yakınları adalet talebiyle gösteriler düzenledi

Beyrut Limanı, Yargıç, Lübnan, Beyrut, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Beyrut Limanı'ndaki patlamada ölenlerin yakınları 'adalet talebiyle' gösteriler düzenledi - Son Dakika


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