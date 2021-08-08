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Beyrut Limanı'ndaki patlamada ölenlerin yakınları gösteri yaptı - Son Dakika

Beyrut Limanı'ndaki patlamada ölenlerin yakınları gösteri yaptı

08.08.2021 21:07
Beyrut Limanı'ndaki patlamada ölenlerin yakınları gösteri yaptı, System.String[]

Lübnan'ın başkenti Beyrut'ta 4 Ağustos 2020'de limanda meydana gelen patlamada yaşamını yitirenlerin yakınları, adaletin tecellisi için yürüyüş yaptı.

Lübnan'ın başkenti Beyrut'ta 4 Ağustos 2020'de limanda meydana gelen patlamada yaşamını yitirenlerin yakınları, adaletin tecellisi için yürüyüş yaptı.

Ölenlerin yakınları tarafından organize edilen gösteri için başkentin göbeğindeki Şehitler Meydanı'nda büyük bir kalabalık toplandı.

Gösteriye ayrıca patlamada yaralanarak engelli duruma düşen, Lübnan'da kaçırılan veya kaybolanların yakınları, işçi haklarını savunanlar ve çevrecilerden oluşan gruplar katıldı.

Şehitler Meydanı'ndan "hepimiz kurbanız ve suçlu bir" ve "acımız bir, affetmeyeceğiz" sloganlarıyla toplanan kalabalık, limanda ve patlamanın etkisiyle yıkılan Mar Mihail ve Cımmeyze bölgelerine kadar yürüdü.

"Cinayet işlenmeye devam ediyor, dokunulmazlıkları kaldırın", "dokunulmazlıkları kaldırın ki haklarımız korumaya alınsın" ve "cinayet, kaçırma ve zorla kaybetmelerin suçlusu birdir" yazılı pankartlar ile patlamada ölenlerin fotoğraflarını taşıyan eylemciler, soruşturmayı yürütmekle görevli yargıç Tarık el-Bitar'a cesurca gerçekleri gün yüzüne çıkarma çağrısında bulundu.

Patlamada hayatını kaybedenleri selamlamak amacıyla davul sesleri eşliğinde yürüyen vatandaşlar, ülkedeki yolsuzluklara karşı Lübnanlı yetkilileri protesto etti.

Beyrut Limanı'ndaki patlama ve soruşturma süreci

Beyrut Limanı'nda 4 Ağustos 2020'de, patlayıcı maddelerin bulunduğu bir depoda önce yangın çıkmış, ardından tüm kenti sarsan çok güçlü bir patlama meydana gelmişti.

Patlamada 200'den fazla kişi hayatını kaybetmiş, yaralanan 6 bini aşkın kişinin 1000'den fazlası engelli hale gelmiş, 300 bin kişi de yerinden olmuştu.

Cumhurbaşkanı Mişel Avn, patlamaya 6 yıldır limandaki bir depoda tutulan 2 bin 750 ton amonyum nitratın yol açtığını söylemişti.

Patlamayı soruşturan yargıç Fadi Savvan, 10 Aralık'ta Başbakan Hassan Diyab'ın yanı sıra eski Maliye Bakanı Ali Hasan Halil, eski Bayındırlık ve Ulaştırma bakanları Gazi Zuaytir ile Yusuf Finyanus'u, "yüzlerce kişinin yaşamını yitirmesine ve yaralanmasına yol açan ihmal ve kusur" ile suçlamıştı.

Lübnan Temyiz Mahkemesi de eski Maliye Bakanı Halil ve eski Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Zuaytir'in talebi üzerine soruşturma görevini yargıç Savvan'dan almıştı.

Temyiz Mahkemesi'nin kararından 2 gün sonra 20 Şubat'ta ise Adalet Bakanı Marie-Claude Najm, soruşturmaya yargıç Bitar'ı atamıştı.

Yargıç Bitar'ın göreve gelmesinin ardından 15 Nisan'da 6 kişi ve 23 Haziran'da 7 kişi olmak üzere, soruşturma kapsamında gözaltına alınanların 13'ü salıverilmişti.

Lübnan yargısı, 2 Temmuz'da 3 milletvekilinin dokunulmazlıklarının kaldırılması için Meclis'ten talepte bulunmuş ve bazı emniyet yetkililerin sorgulanacağını açıklamıştı.

Beyrut Limanı, Engelli, Yargıç, Lübnan, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Beyrut Limanı'ndaki patlamada ölenlerin yakınları gösteri yaptı - Son Dakika


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