Beyrut Limanı'ndaki patlamanın soruşturması durduruldu - Son Dakika

Lübnan'ın başkenti Beyrut'ta 4 Ağustos'ta meydana gelen patlamayı soruşturan Yargıç Fadi Savvan, eski bakanların kendisine karşı Başsavcılığa yaptığı başvuru üzerine soruşturmayı 10 günlük süreyle durdurma kararı aldı.

Ülkenin resmi haber ajansı NNA'da yer alan haberde, eski Maliye Bakanı Ali Hasan Halil ve eski Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Gazi Zuaytir'in, Yargıç Savvan'ın Beyrut Limanı'ndaki soruşturmadan alınması için Başsavcılığa başvurdukları hatırlatıldı.

Eski bakanların, Beyrut Limanı'ndaki patlamaya ilişkin "görevi ihmal" suçlamasıyla Yargıç Savvan aleyhinde yaptığı başvurunun yaklaşık 10 gün içinde sonuç vermesinin beklendiğine işaret edilen haberde, Yargıç Savvan'ın da aleyhindeki başvuru netleşene kadar Beyrut Limanı'ndaki patlamaya ilişkin soruşturmayı askıya aldığı kaydedildi.

Yargıç Savvan, 10 Aralık'ta Başbakan Hassan Diyab'ın yanı sıra eski Maliye Bakanı Ali Hasan Halil ve eski Bayındırlık ve Ulaştırma bakanları Gazi Zuaytir ile Yusuf Finyanus'u, "yüzlerce kişinin yaşamını yitirmesine ve yaralanmasına yol açan ihmal ve kusur" ile suçlamıştı.

Başbakan Diyab ve eski bakanların "görevi ihmal" ile suçlanması ülkede tartışma konusu olmuştu.

Söz konusu suçlamanın ardından hükümeti kurduğu günden bu yana ailesiyle birlikte ikamet ettiği Hükümet Sarayı'ndan ayrılarak kendi konutuna taşınan Diyab'ın, ifadesine başvurmak üzere makamına gelecek Yargıc Savvan ile görüşmemek için bu adımı attığı yorumları yapılmıştı.

Beyrut Limanı'ndaki patlama

Beyrut Limanı'nda 4 Ağustos'ta patlayıcı maddelerin bulunduğu 12 numaralı depoda önce yangın çıkmış ardından tüm kenti sarsan çok güçlü patlama meydana gelmişti.

Cumhurbaşkanı Avn, patlamaya 6 yıldır limandaki bir depoda tutulan 2 bin 750 ton amonyum nitratın yol açtığını söylemişti.

Patlamada 190'dan fazla kişinin hayatını kaybettiği, 6 bini aşkın kişinin ise yaralandığı açıklanmıştı.

Lübnan yargısı, 14 Kasım'da patlamayla ilgili 3'ü gıyaben olmak üzere toplam 28 kişi hakkında gözaltı kararı çıkarıldığını duyurmuştu.?????