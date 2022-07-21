Beyrut Limanı'nın enkazında yangın çıktı - Son Dakika
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Beyrut Limanı'nın enkazında yangın çıktı

21.07.2022 18:15
Beyrut Limanı'nın enkazında yangın çıktı

Lübnan'da 2 yıl önce patlamanın meydana geldiği ve yüzlerce kişinin hayatını kaybettiği Beyrut Limanı'nda bulunan tahıl silosunun enkazında yangın çıktı.

Lübnan'da 2 yıl önce patlamanın meydana geldiği ve yüzlerce kişinin hayatını kaybettiği Beyrut Limanı'nda bulunan tahıl silosunun enkazında yangın çıktı.

Lübnan'ın başkenti Beyrut'ta bulunan Beyrut Limanı'nın enkazında çıkan yangın paniğe neden oldu. İki yıl önce patlamanın meydana geldiği ve yüzlerce kişinin hayatını kaybettiği Beyrut Limanı'nda bulunan tahıl silosunun enkazında çıkan yangına, Beyrut itfaiyesine bağlı ekiplerin müdahale ettiği aktarıldı. Lübnan'daki geçici hükümetin İçişleri Bakanı Bassam Mevlevi yaptığı açıklamada, Beyrut Limanı'ndaki yangına can güvenliğini tehdit etmeyecek şekilde müdahale edildiğini aktardı.

Ayın başından bu yana silodaki tahıllar yanıyor

Tahıl silolarının yıkılma ihtimali olduğu ve silolarda bulunan tahılın ayın başından bu yana yandığı ifade edilirken, söz konusu yangının bugün daha da şiddetlendiği aktarıldı. Tahıl silosundan siyah dumanların yükseldiği görüldü.

Ne olmuştu?

Beyrut Limanı'nda 4 Ağustos 2020'de patlayıcı maddelerin bulunduğu bir depoda yangın çıkmış, daha sonra büyük bir patlama meydana gelmişti. Patlamada en az 210 kişi hayatını kaybetmiş, 6 bin 500 kişi de yaralanmıştı. Patlama sonucu başkent Beyrut'ta çok sayıda bölgede büyük hasar meydana gelmişti. - BEYRUT

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Kaynak: İHA

Beyrut Limanı, Lübnan, Beyrut, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Beyrut Limanı'nın enkazında yangın çıktı - Son Dakika

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