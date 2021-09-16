Beyrut Limanı patlaması soruşturmasında eski Bakana yakalama kararı - Son Dakika

Lübnan'da geçtiğimiz yıl yaşanan Beyrut Limanı patlamasına yönelik yürütülen soruşturma kapsamında ifadeye vermeye gelmeyen Eski Bayındırlık Bakanı Youssef Finianos hakkında yakalama kararı çıkardı.

Lübnan'da 4 Ağustos 2020'de meydana gelen Beyrut Limanı patlamasına ilişkin soruşturma devam ederken soruşturmayı yürüten yargıç Tarek Bitar, Temmuz ayında eski Başbakan Hassan Diyab ve bazı üst düzey yetkilileri ifadeye çağırmıştı. Soruşturmaya çağılan yetkililer arasında Eski Bayındırlık Bakanı Youssef Finianos da bulunuyor. Diyab, ifadeye çağrılmasının ardından ABD'ye giderken, eski Bakan da ifade vermedi. Diyab hakkında mahkemeye getirilmesi kararı çıkaran yargıç Bitar, ifadeye gelmeyen eski Bakan Finianos hakkında da yakalama kararı çıkardı.

2016-2020 yılları asında Bayındırlık Bakanlığı yapan 57 yaşındaki Finianos'un akıbeti bilinmezken Lübnan'da olabileceği bildiriliyor.

Beyrut Limanı'nda 4 Ağustos 2020'de patlayıcı maddelerin bulunduğu bir depoda yangın çıkmış, daha sonra ise büyük bir patlama meydana gelmişti. Patlamada en az 210 kişi hayatını kaybederken, 6 bin 500 kişi de yaralanmıştı. Patlama sonucu başkent Beyrut'ta çok sayıda bölgede büyük hasar meydana gelmişti. - BEYRUT