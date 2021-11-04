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Son dakika haberi | Beyrut Limanı patlamasına ilişkin soruşturma 3. kez askıya alındı - Son Dakika

Son dakika haberi | Beyrut Limanı patlamasına ilişkin soruşturma 3. kez askıya alındı

04.11.2021 23:51
Son dakika haberi | Beyrut Limanı patlamasına ilişkin soruşturma 3. kez askıya alındı

Gelen son dakika haberlerine göre Lübnan Temyiz Mahkemesi, geçtiğimiz yıl Beyrut Limanı'nda meydana gelen patlamaya ilişkin soruşturmayı yürüten yargıç Tarek Bitar'ın, eski Çalışma Bakanı Youssef Fenianos'un temyiz başvurusuna karar verilene kadar patlamaya ilişkin soruşturmayı askıya almasına karar verdi.

Lübnan Temyiz Mahkemesi, geçtiğimiz yıl Beyrut Limanı'nda meydana gelen patlamaya ilişkin soruşturmayı yürüten yargıç Tarek Bitar'ın, eski Çalışma Bakanı Youssef Fenianos'un temyiz başvurusuna karar verilene kadar patlamaya ilişkin soruşturmayı askıya almasına karar verdi. Kararın ardından soruşturma 3. kez askıya alındı.

Lübnan'da 4 Ağustos 2020'de meydana gelen Beyrut Limanı patlamasına ilişkin soruşturma 3. kez askıya alındı. Beyrut Limanı'nda meydana gelen patlamayla ilişkin soruşturmayı yöneten Lübnanlı yargıç Tarek Bitar, daha önce sorgu için çağırdığı eski Çalışma Bakanı Youssef Fenianos'un açtığı dava nedeniyle patlamaya ilişkin soruşturmayı askıya aldı. Lübnan Temyiz Mahkemesi tarafından yapılan açıklamada, Fenianos'un temyiz başvurusuna karar verilene kadar Bitar'ın patlamaya ilişkin soruşturmayı askıya almasına karar verildiği ifade edildi.

NE OLMUŞTU?

Beyrut Limanı'nda 4 Ağustos 2020'de patlayıcı maddelerin bulunduğu bir depoda yangın çıkmış, daha sonra büyük bir patlama meydana gelmişti. Patlamada en az 210 kişi hayatını kaybetmiş, 6 bin 500 kişi de yaralanmıştı. Patlama sonucu başkent Beyrut'ta çok sayıda bölgede büyük hasar meydana gelmişti. Patlamanın ardından olaya ilişkin ilişkin başlatılan soruşturmayı yürüten yargıç Tarek Bitar ise Temmuz ayında eski Başbakan Hassan Diyab ve bazı üst düzey yetkilileri ifadeye çağırmıştı. Sonrasında, meclise 3 eski bakanın dokunulmazlığının kaldırılmasını talep eden bir mektup gönderen Bitar, soruşturma kapsamında eski Maliye Bakanı Ali Hassan Khalil, eski İçişleri Bakanı Nouhad Al-Machnouk ile eski Bayındırlık Bakanı Youssef Finianos'u sorgulamak istemişti. Diyab hakkında mahkemeye getirilmesi kararı çıkaran yargıç Bitar, ifadeye gelmeyen eski Bakan Finianos hakkında da yakalama kararı çıkarmıştı.

Ayrıca Al-Machnouk, Bitar'ın kendisini ifadeye çağırmasının ardından davanın başka bir yargıca devredilmesi talebinde bulunmuştu. Bitar, Beyrut Temyiz Mahkemesi'nin dava hakkındaki kararına kadar soruşturmaya devam edemeyeceğini kaydetmişti. Sonrasında liman patlaması davasında yargıç Bitar tarafından sorgulanması planlanan Diyab, 27 Ekim tarihinde Bitar'a yönelik dava açmıştı. Lübnan yasalarına göre, Bitar'a hakkında dava açıldığının bildirilmesiyle eski Başbakan'ın sorgulanacağı duruşmanın ertelenmesi kararı alınmıştı.

-İHA-

Son dakika haberi | Beyrut Limanı patlamasına ilişkin soruşturma 3. kez askıya alındı

Beyrut Limanı, Lübnan, Yargıç, Beyrut, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Son dakika haberi | Beyrut Limanı patlamasına ilişkin soruşturma 3. kez askıya alındı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika haberi | Beyrut Limanı patlamasına ilişkin soruşturma 3. kez askıya alındı - Son Dakika
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