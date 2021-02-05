BEYRUT- Lübnan'daki Filistinli mülteciler Kovid-19 aşısı konusunda kafa karışıklığı yaşıyor - Son Dakika

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Lübnan'ın, ulusal yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşı programı kapsamına aldığı ülkenin farklı bölgelerindeki kamplarda hayat mücadelesi veren Filistinli mülteciler, aşı konusunda kafa karışıklığı yaşıyor.

İsrail'in bağımsızlığını ilan etmesinin ardından göçe zorlandıkları Lübnan'da 72 yıldan beri birçok temel insani ve ekonomik haktan yoksun olarak yaşayan Filistinli mültecilerin, geçen ay sosyal medyada başlatılan ve siyasi kesimlerin de destek verdiği "aşı önceliği Lübnanlınındır" şeklindeki kampanyayla yeni bir ayrımcılığa maruz bırakılmaları hedeflendi.

Ancak Lübnan Sağlık Bakanı Hamad Hasan, Filistinli mülteci kamplarındaki salgın sürecini ele almak üzere ilgililerle bir araya gelerek, ulusal aşı programının Lübnan'daki mültecileri de kapsayacağını belirtti.

Lübnan Sağlık Bakanlığından aralık ayında yapılan açıklamada, Pfizer/BioNTech aşısının şubat ayında ülkeye ulaşmasının beklendiği aktarıldı.

Lübnan aşı programı Filistinli mültecileri de kapsıyor

Lübnan'daki Birleşmiş Milletler Filistinli Mültecilere Yardım Ajansı (UNRWA) Sözcüsü Huda Semra, Skype üzerinden AA'ya yaptığı açıklamada, Lübnan'ın topraklarındaki tüm herkesi kapsayacak aşıyı temin etmek üzere Dünya Bankası'ndan kredi elde ettiğini söyledi.

"Lübnan ulusal aşı programı, ülke topraklarındaki diğer herkes gibi Filistinli mültecileri de kapsıyor olacak. Sağlık Bakanlığının kararı doğrultusunda ülkedeki Filistinli mülteciler, Lübnanlıların aşı için isimlerini yazdıracağı platformda isimlerini yazdıracaklar." diyen Semra, Lübnan'da yapılacak Kovid-19 aşılarının, UNRWA'nın hiçbir dahli olmadan ülkenin Sağlık Bakanlığı tarafından belirlenecek merkezlerde gerçekleşeceğini kaydetti.

Dünya Sağlık Örgütü'nün standartlarının dikkate alındığı Lübnan'daki ulusal aşı programında önceliğin sağlık çalışanlarının yanı sıra 75 yaş üstü ve kronik rahatsızlığı olanlara verileceğini dile getiren Semra, UNRWA'nın Kovid-19 salgın sürecindeki faaliyetlerine ilişkin ise şunları kaydetti:

"Salgının başından beri Lübnan Sağlık Bakanlığı ve Dünya Sağlık Örgütü ile koordineli bir sağlık planı yaptık. Lübnan'da mülteci kampların içinde ve dışında UNRWA bünyesi faaliyet gösteren 27 sağlık merkezinde de harekete geçtik. UNRWA'nın sağlık merkezlerinde Kovid-19 vakaları ile diğer hastaları ayırdık ve koronavirüsten tedavi görenler için sağlık ekipleri oluşturduk. Ayrıca Kovid-19 sürecinde bir karantina merkezi oluşturduk. Lübnan'daki Filistinli mülteci kamplarında Şubat 2020'den beri 4 bin 738 Kovid-19 vakası tespit edildi ve bunlardan 689'u hala aktif. Şu ana kadar Kovid-19 nedeniyle 165 mülteci hayatını kaybetti."

Lübnan'daki herkes aşı imkanından yararlanabilecek

Lübnan Sağlık Bakanlığından ismini vermek istemeyen bir yetkili de Kovid-19 aşısı konusunda ülkedeki mülteciler ile vatandaşlar arasında hiçbir fark olmayacağını dile getirerek, "Sağlık Bakanlığı, aşı sürecini Dünya Sağlık Örgütünün belirlediği önceliklere göre yürütecektir." dedi.

Lübnan'da yaşayan herkesin Kovid-19 aşısını olma imkanından yararlanacağını aktaran yetkili, bilindiği üzere aşı sürecinde önceliğin yaşlı ve sağlık çalışanlarında olduğuna dikkati çekti.

Filistinli mültecilerin Kovid-19 aşısına yaklaşımı

AA'nın Beyrut'taki mülteci kamplarında mikrofon uzattığı Filistinliler ise önümüzdeki günlerde Lübnan'a ulaşması beklenen Kovid-19 aşısını yaptırıp yaptırmama konusunda farklı görüşlerde bulunuyorlar.

Başkent Beyrut'taki Mar İlyas Mülteci Kampı sakinlerinden 30 yaşındaki Filistinli Fuad Bekr, Kovid-19 aşısını olacağını vurgulayarak, "Salgının önüne geçilmesi için olacağız. Yaşlılar ile bir arada yaşadığımız için sağlığımızı korumalıyız." dedi.

Kampta bakkaliye işleten 50 yaşındaki Muhammed ise "Ben Kovid-19 aşısı olmayacağım, aşıya kesinlikle inanmıyorum." diye konuştu.

Kampta sağlık çalışanı olan Abdurrahman, Kovid-19 aşısını olup olmayacağına dair soru üzerine "Tabiki aşı yaptıracağım. Aynı zamanda bu salgına karşı daha çok risk taşıyan insanları da aşı olmaya teşvik ediyorum." ifadelerini kullandı.

Mar İlyas Mülteci Kampı sakinlerindeki 60 yaşlarında Umm Hüseyin Abdurrezzak, koronavirüs aşısına dair şunları söyledi:

"Benim bildiğim kadarıyla aşı konusunda Lübnan vatandaşlarının önceliği olacaktır. Aşıyı olup olmayacağıma henüz karar vermiş değilim, başkalarının üzerindeki etkisini gördükten sonra kararımı veririm."

Filistinli mülteci Luey Beyari, "Aşı olmayacağım. Biliyorum ki aşının denendiği ve etkili olduğuna dair hiçbir garanti yok." diyerek Kovid-19 aşısı olmayacağını kesin bir dille belirtti.

Ahmed İsa isimli 60 yaşındaki Filistinli mülteci ise sağlığı yerinde olduğunun altını çizerek, "Bu salgınla baş edebilirim. Aşı konusunda gelince, yaptırmam için henüz hiçbir bilgim yok." dedi.

Lübnan'daki Filistinli mülteciler

BM'nin verilerine göre, Lübnan'da 483 binden fazla Filistinli mülteci yaşıyor ancak kayıtlı olmayanlarla birlikte bu rakamın 600 bine kadar çıktığı söyleniyor.

Lübnan nüfusunun yaklaşık yüzde 10'unu oluşturan bu mültecilerin yarıdan fazlası (yüzde 62), altyapı ve sosyal imkanların çok kısıtlı olduğu 12 mülteci kampında yaşarken geri kalanları ise kamp çevresinde ve ülkenin farklı bölgelerinde ikamet ediyor.

Resmi bir devletin vatandaşı olmadıkları için Lübnan'da çalışan diğer yabancılarla aynı hakları talep edemeyen Filistinli mülteciler, inşaat gibi ücreti düşük ancak meşakkatli işlerde çalışmak zorunda kalıyor.

Başta Filistinliler olmak üzere birçok uluslararası kurum ve sivil toplum örgütü, sık sık Lübnan hükümetine seslenerek "onlarca yıldır sürgün hayatı yaşayan Filistinli mültecilere haklarının verilmesi" çağrısında bulunuyor.