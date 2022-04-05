Beyrut sokaklarında yeniden çöp yığınları oluştu - Son Dakika
Üye Girişi

Beyrut sokaklarında yeniden çöp yığınları oluştu

05.04.2022 16:33
Beyrut sokaklarında yeniden çöp yığınları oluştu

Lübnan'ın başkenti Beyrut'ta çöp toplama hizmeti veren özel firma çalışanlarının greve gitmesi sokaklarda çöp yığınlarına neden oldu.

Lübnan'ın başkenti Beyrut'ta çöp toplama hizmeti veren özel firma çalışanlarının greve gitmesi sokaklarda çöp yığınlarına neden oldu.

Beyrut'tun bazı bölgelerinde hükümetten çöp toplama ihalesini alan "City Blu" şirketinin çalışanları 1 Nisan itibarıyla grev başlattı.

Yerel medyaya konuşan bir şirket yetkilisi, Merkez Bankasının para çekimi için uyguladığı kısıtlama, artan masraflar gibi sebeplerle çalışanların maaşlarını ödemekte zorluk çektiklerini söyledi.

Çalışanların grevi nedeniyle şirketin faaliyet gösterdiği mahallelerde çöp yığınları oluştu.

Başbakan Necib Mikati krizin çözümüne ilişkin açıklamasında, Lübnan Merkez Bankasına çöp toplama hizmetlerini yürüten firmalara yönelik nakit likiditenin artırılması ve ödemelerdeki kısıtlamaların kaldırılması çağrısında bulundu.

Ekonomik sıkıntılarla boğuşan Lübnan'da zaman zaman bu tür çöp krizleri yaşanıyor. Bunlardan en büyüğü 2015'de eski çöp toplama merkezinin kapatılmasıyla patlak vermişti. Aylar süren kriz, hükümetin müdahalesi sonucu çözülmüş ve çöp toplama ihalesi iki firmaya verilmişti.

Lübnan'daki ekonomik kriz

Lübnan, özellikle 2019'dan bu yana ciddi bir ekonomik krizle mücadele ediyor.

Merkez Bankasındaki dolar likidite sorunu ve döviz rezervlerinin erimesi, ülkede başka ciddi krizlerin de patlak vermesine yol açtı.

Ekonomik krizden önce yaklaşık 440 dolar civarında olan asgari ücret, Lübnan lirasındaki değer kaybı nedeniyle 30 doların altına kadar düştü.

Birleşmiş Milletlerin 1 Temmuz 2021'de yayımladığı değerlendirme raporunda, yaşam şartlarının 1975-1990 yıllarındaki iç savaş döneminden bile daha kötü olduğu vurgulanmıştı.

Lübnan hükümeti, Aralık 2021'de, yolsuzluk, mali kaynakların kötü kullanılması ve likidite sorunu nedeniyle finansal sistemdeki kaybın 66 milyar dolar olduğunu bildirmişti.

Uluslararası İnsan Hakları İzleme Örgütü de Mart 2022'de yayımladığı raporda, Lübnan halkının yüzde 80'inin açlık sınırında yaşadığı uyarısında bulunmuştu.

YORUMLAR
500
Ukrayna için Fortnite'ın yaratıcısı Epic Games 144 milyon dolar topladı Ukrayna için Fortnite'ın yaratıcısı Epic Games 144 milyon dolar topladı Piyasalarda gün ortası Piyasalarda gün ortası

Lübnan, Beyrut, dolar, Grev, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Beyrut sokaklarında yeniden çöp yığınları oluştu - Son Dakika


Son Dakika
16:33 Çekya'dan Ukrayna'ya yardım eli uzandı! Çok sayıda Rus yapımı T-72 tankı gönderdiler
16:23 Luis Suarez'in menajeri, Fenerbahçe ve Beşiktaş için İstanbul'da
16:22 Eski kız arkadaşını öldürüp intihar etmişti! Saldırgana ait yeni görüntüler ortaya çıktı
16:19 Bir de gülerek etrafa el salladı! Market arabasıyla tankere tutunarak yolculuk eden adam her yerde aranıyor
16:08 Cansu Dere, La Case De Papel oyuncusuna ödül verdi! İspanyolca konuşunca büyük alkış aldı
16:01 MHP Milletvekili Baki Ersoy, "Zamları görmezden gelemeyiz" sözlerinden sonra disipline sevk edildi
15:41 Nisa bebekten acı haber geldi: Hayatını kaybetti!
15:32 Müge Anlı, vatandaşlık isteyen Suriyeli kadına yardım edeceğini söyleyince büyük tepki gördü
15:29 NATO Sekreteri Stoltenberg: Avrupa'da yıllardır tanık olmadığımız bir vahşetle karşı karşıyayız, Putin savaş suçu işliyor
15:21 Arka arkaya istifaların yaşandığı Türkiye Futbol Federasyonu'nda yeni başkan 16 Haziran'da seçilecek!
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 5.04.2022 16:41:28. #1.11#
SON DAKİKA: Beyrut sokaklarında yeniden çöp yığınları oluştu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement