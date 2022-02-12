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Beyrut'ta akaryakıt taşıyan kamyonda feci patlama - Son Dakika

Beyrut'ta akaryakıt taşıyan kamyonda feci patlama

12.02.2022 00:57
Beyrut'ta akaryakıt taşıyan kamyonda feci patlama

Beyrut'ta akaryakıt taşıyan bir kamyonda meydana gelen şiddetli patlama sonrasında etrafa saçılan alevler paniğe neden oldu.

Beyrut'ta akaryakıt taşıyan bir kamyonda meydana gelen şiddetli patlama sonrasında etrafa saçılan alevler paniğe neden oldu.

Lübnan'ın başkenti Beyrut'ta akaryakıt taşıyan bir kamyonda büyük bir patlama yaşandı. Kamyonun alev topuna döndüğü patlamada, etrafa saçılan alevler nedeniyle evlerin balkonları, çok sayıda araç ve elektrik direkleri de zarar gördü. Devlet medyasından yapılan ilk açıklamada, "Alevler, Jounieh sivil savunma ekipleri tarafından söndürüldü. Ekipler, enkaz parçalarını temizleme operasyonlarına devam ederken, olay yerindeki kamu güvenliğini sağlamak için de çalışmalar sürdürülüyor" ifadelerine yer verildi. Yangının kontrol altına alınmasının ardından trafik normal seyrine geri döndü.

Yerel basında yer alan bilgilerde, araç sürücüsünün patlama öncesinde kaçtığı ve bulunamadığı belirtildi.

Patlamada şans eseri ölen veya yaralanan olmadı. - BEYRUT

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Alarko Eğitim Kültür Vakfı, Akaryakıt, Tragger, Patlama, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Beyrut'ta akaryakıt taşıyan kamyonda feci patlama - Son Dakika


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SON DAKİKA: Beyrut'ta akaryakıt taşıyan kamyonda feci patlama - Son Dakika
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