Beyrut'ta Bahar Kalkanı harekatına destek - Son Dakika

Beyrut'ta Bahar Kalkanı harekatına destek
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Lübnan'ın başkenti Beyrut'ta, Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) tarafından Esad rejimine karşı başlatılan Bahar Kalkanı harekatına destek gösterisi düzenlendi.
Haber Yayın Tarihi: 01.03.2020 07:28 Kaynak: İHA
Lübnan'ın başkenti Beyrut'ta, Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) tarafından Esad rejimine karşı başlatılan Bahar Kalkanı harekatına destek gösterisi düzenlendi.
Suriye'de Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) Esad rejimine karşı başlattığı Bahar Kalkanı sürerken, TSK'ya destek gösterileri devam ediyor. Lübnan'ın başkenti Beyrut'ta halk TSK'ya destek vermek amacıyla gösteri düzenledi. Beyrut caddelerine akın eden halk, Türk Bayrakları taşıyarak araçlarla uzun konvoylar oluşturdu. - BEYRUT
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