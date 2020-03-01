Beyrut'ta Bahar Kalkanı harekatına destek - Son Dakika
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Beyrut'ta Bahar Kalkanı harekatına destek

6 saat önce

Lübnan'ın başkenti Beyrut'ta, Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) tarafından Esad rejimine karşı başlatılan Bahar Kalkanı harekatına destek gösterisi düzenlendi.

Beyrut'ta Bahar Kalkanı harekatına destek, System.String[]

Lübnan'ın başkenti Beyrut'ta, Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) tarafından Esad rejimine karşı başlatılan Bahar Kalkanı harekatına destek gösterisi düzenlendi.


Suriye'de Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) Esad rejimine karşı başlattığı Bahar Kalkanı sürerken, TSK'ya destek gösterileri devam ediyor. Lübnan'ın başkenti Beyrut'ta halk TSK'ya destek vermek amacıyla gösteri düzenledi. Beyrut caddelerine akın eden halk, Türk Bayrakları taşıyarak araçlarla uzun konvoylar oluşturdu. - BEYRUT

Beyrut, Suriye, Lübnan, TSK, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 01.03.2020 07:28 Kaynak: İHA
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