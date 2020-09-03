Beyrut'ta enkaz altında canlı olabileceği düşünülen binada çalışmalar durduruldu - Son Dakika

Lübnan'ın başkenti Beyrut'taki patlamadan 30 gün sonra enkaz altında canlı bir kişinin olabileceği düşünülen binadaki arama-kurtarma çalışmalarına, ekipler için tehlike oluşturduğu için geçici olarak ara verildi.
Lübnan'ın başkenti Beyrut'ta meydana gelen patlamadan 30 gün sonra arama-kurtarma ekiplerine ait köpekler enkaz altında canlı bir kişinin olabileceğine dair sinyal vermişti. Beyrut Valisi Mervan Abbud yaptığı açıklamada, patlamadan 30 gün sonra Şili'den arama-kurtarma çalışmalarına destek için gelen ekibin Gemmayzeh bölgesinde enkaz altında canlı bir kişi tespit etmiş olabileceğini aktarmıştı. Abbud, yapılan tarama sonrası enkaz altında 1 kişinin canlı olabileceği sonucuna varıldığını ve ekiplerin çok hassas şekilde kurtarma çalışmalarını sürdürdüğünü açıklamıştı.
Sivil Savunma Harekat Direktörü yaptığı açıklamada, enkaz bölgesindeki binada meydana gelen hasar nedeni ile arama-kurtarma çalışmalarına geçici olarak ara verildiğini duyurdu. Direktör, binanın yüzde 90 hasarlı olduğunu ve ekipler için tehlike oluşturduğunu ifade ederken, çalışmalara devam etmek için yeni bir yol aradıklarını açıkladı.
(İHA)
Haber Yayın Tarihi: 03.09.2020 23:52 - Kaynak: İHA
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