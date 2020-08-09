Beyrut'ta güvenlik güçleri, protestoculara müdahale ediyor - Son Dakika

Lübnan'ın başkenti Beyrut'ta parlamento binasına yürümek isteyen göstericilere güvenlik güçleri göz yaşartıcı gaz ve plastik mermilerle müdahale ediyor.

Başkentin merkezindeki Şehitler Meydanı'nda toplanan yüzlerce Lübnanlı, 4 Ağustos Salı günü Beyrut Limanı'nda meydana gelen şiddetli patlamadan sorumlu tuttukları Hassan Diyab hükümeti ve Cumhurbaşkanı Mişel Avn'ın istifası talebiyle gösteri düzenliyor.

Göstericiler parlamentoya ulaşmak için kurulan demir bariyerlere saldırdı ve ateşe verdi.

Güvenlik güçleri meclis binasına girmek isteyen göstericileri engellemek için göz yaşartıcı gaz ve plastik mermiyle müdahale etti. Güvenlik güçleriyle göstericiler arasında çıkan arbede de çok sayıda gösterici yaralandı.

Göstericiler Çalışma ve Göçmen Bakanlıkları binalarına da baskın düzenledi.

Cumhurbaşkanı Avn'ın damadına tepki

Öte yandan göstericilere katılmak için Şehitler Meydanı'na gelen Cumhurbaşkanı Avn'ın damadı ve Milletvekili Şamil Rukız, aralarında hiçbir siyasiyi istemediklerini dillendiren eylemcilerin tepkisiyle karşılaştı.

Rukız, istifa konusunu yarın bir grup milletvekiliyle birlikte değerlendireceğini söylese de kendisinin korumaları ile göstericiler arasında bir arbede yaşamasının önüne geçemedi.

Kızılhaç, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, ilk yardımda bulunmak ve yaralıları sevketmek için sahada 11 ekibin çalıştığını duyurdu.

Beyrut Limanı'ndaki patlamanın ardından dün başkentte toplanan binlerce vatandaş, kentte deprem etkisi yaratarak 158 kişinin ölümüne ve 6 binden fazla kişinin yaralanmasına yol açan patlamadan sorumlu tuttukları devlet yetkililerini protesto etmişti.

Parlamento binasına yürümek isteyen ve bazı bakanlık binalarını basan göstericilere güvenlik güçlerinin müdahalesiyle karşılaşmıştı. Gece geç saatlere kadar süren olaylarda güvenlik güçlerinde görevli 1 kişi ölmüş, 70'i güvenlik görevlisi 238 kişi yaralanmış ve 20 kişi gözaltına alınmıştı.

Beyrut Limanı'ndaki patlama

Beyrut Limanı'nda 4 Ağustos'ta patlayıcı maddelerin bulunduğu 12 numaralı depoda önce yangın çıkmış ardından tüm Beyrut'u sarsan çok güçlü bir patlama meydana gelmişti.

Lübnan Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, patlamada hayatını kaybedenlerin sayısının 158'e yükseldiği, yaralı sayısının da 6 bini aştığı belirtildi.

Beyrut Valisi Mervan Abbud, patlamanın yol açtığı zararın 15 milyar doları aşabileceğini ifade etti.