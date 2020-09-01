Beyrut'ta güvenlik güçleri protestoculara müdahale etti - Son Dakika

Lübnan'ın başkenti Beyrut'ta parlamento binasına yürümek isteyen göstericilere güvenlik güçleri göz yaşartıcı gazla müdahale etti.

Lübnan Devleti'nin 100. kuruluş yıl dönümü münasebetiyle başkentin merkezindeki Şehitler Meydanı'nda "Büyük Lübnan Öfkesi" sloganıyla toplanan yüzlerce vatandaş, 1975-1990 yılları arasında yaşanan iç savaştan bu yana yönetimi paylaşan mevcut siyasi partileri protesto etti.

Lübnan bayrakları, ülkedeki ekonomik kriz ve yolsuzluklara işaret eden pankartlar taşıyan eylemciler, Cumhurbaşkanı Mişel Avn'ın yanı sıra Meclis Başkanı Nebih Berri ve diğer siyasi liderler aleyhinde sloganlar attı.

Uzun yıllardır ülkeyi yöneten siyasi güçlerin, Lübnan'ı kalkındırmak yerine kendi çıkarları ve bağlı oldukları bölgesel veya uluslararası güçlerin taleplerine odaklandıklarını dillendiren protestocular, Beyrut Limanı'ndaki patlamanın ardından gelen tepkiler üzerine istifa eden Hassan Diyab hükümetinin yerine yenisini kurmakla görevlendirilen Mustafa Edib'e de tepki gösterdi.

Eylemciler, Edib'in kuracağı yeni kabinenin de mevcut siyasi partileri temsil eden isimlerden oluşacağına dikkati çekti.

Parlamentoya yürümek isteyen eylemcilere müdahale edildi

Şehitler Meydanı'ndaki gösterilerini saatlerce sürdüren protestocular, daha sonra aylardan beri bölgede oluşturulan demir ve beton bariyerleri aşarak Meclis binasına yürümek istedi.

Güvenlik güçleri, göstericilerin kendilerine ve çevredeki iş yerlerine taş atmaları nedeniyle ses bombası ve biber gazıyla müdahaleye başladı, bölgeye ordudan takviye birlikler sevk edildi.

Bölgede geniş güvenlik önlemleri alan askerler, meydanda kimlik kontrolü yaptı.

Lübnan Kızılhaç Örgütü, güvenlik güçlerinin müdahalesi sonucu yaralanan göstericileri taşımak üzere 5 ekibin Şehitler Meydanı'nda görev yaptığını açıkladı.

Fransa Büyükelçiliği önünde de arbede yaşandı

Öte yandan dünden bu yana Lübnan'da bulunan Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un, Lübnan Maruni Patriği Beşara Butrus er-Rai ile görüştüğü Fransa'nın Beyrut Büyükelçiliği önünde de eylem düzenlendi.

Fransa'da tutuklu Lübnanlı George Abdullah'ın serbest bırakılması talebiyle toplanan eylemciler, Macron ile Rai'nin görüştüğü sırada Büyükelçiliğe yürümek istedi.

"Vatandaşını yurt dışında tutuklu haliyle bırakan bir yönetimin meşruiyeti olamaz" şeklinde sloganlar atan eylemciler, kendilerine karşı sert müdahalede bulunan güvenlik güçleri ile de bir süre arbede yaşadı.

Tarihinin en büyük ekonomik krizlerinden birini yaşayan Lübnan, geçen ay Beyrut Limanı'nda meydana gelen büyük patlamayla daha da zor duruma düşmüştü.

Halk, siyasi güçler ile yöneticileri, ülkedeki mevcut ekonomik krizin sebebi olarak gördüğü yolsuzluklarla suçluyor.