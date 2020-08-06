Beyrut'ta halk sokakları kendi çabalarıyla temizliyor - Son Dakika

BEYRUT - Lübnan'ın başkenti Beyrut'ta halk, meydana gelen patlama sonrası molozla dolan sokakları kendi çabalarıyla temizliyor.

Lübnan'daki Beyrut Limanı'nda dün meydana gelen patlama sonrası sokaklar molozlarla doldu. Normal hayata dönmek için Beyrutlular, molozları temizlemeye başladı. Gönüllü gruplar halinde bir araya gelen halk, sokak sokak temizleme çalışmalarına başladı. Beyrutlular, ağır hasar gören Gemayzeh, Mar Mikhael ve Eşrafiye bölgelerinde sokakları temizleyerek çalışmaları sürdüreceklerini belirtti.