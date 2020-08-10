Beyrut'ta hükümetin istifa haberinden sonra gösteriler başladı
Lübnan'ın başkenti Beyrut'ta hükümetin istifasına ilişkin açıklamayla birlikte göstericiler, parlamento binasına doğru yürümek istedi. Lübnan güvenlik güçleri, parlamento binasına doğru ilerleyen göstericilere gaz bombasıyla müdahale ediyor
Lübnan'ın başkenti Beyrut'ta 160 kişinin hayatını kaybettiği patlama sonrası başlayan protestolara hükümet daha fazla dayanamadı. Lübnan Sağlık Bakanı Hamad Hasan, Başbakan Hassan Diyab'ın istifa ettiğini açıkladı. Bu karar sonrası Beyrut'ta göstericilerparlamentoya yürümek istedi. Göstericilerin sayısı artmaya artmaya devam ederken güvenlik güçleri de takviye ekipleri bölgeye sevk ediyor.
Beyrut Limanı'nda geçen hafta yaşanan şiddetli patlamanın ardından gelen yoğun baskılar Lübnan'da hükümeti istifaya götürdü. Sağlık Bakanı Hamad Hassan, bugün yaptığı açıklamada, kabine toplantısının ardından tüm bakanların istifasını Başbakan Hassan Diyab'a sunduğunu açıklamıştı.
NE OLMUŞTU?
Beyrut Limanı'nda 4 Ağustos'ta patlayıcı maddelerin bulunduğu 12 numaralı depoda önce yangın çıkmış ardından tüm kenti sarsan çok güçlü patlama meydana gelmişti. Patlamada, 163 kişi hayatını kaybederken, yaklaşık 6 bin kişinin de yaralandığı açıklanmıştı.
Lübnan Cumhurbaşkanı Mişel Avn, patlamaya 6 yıldır Beyrut Limanı'ndaki bir depoda tutulan 2 bin 750 ton amonyum nitrat maddesinin yol açtığını söylemişti.
Bu açıklamanın ardından sosyal medyanın yanı sıra Lübnan ve dünya basınında birçok soru ve ihmal iddiaları gündeme gelmişti.
Haber Yayın Tarihi: 10.08.2020 18:59
Kaynak: AA
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