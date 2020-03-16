Beyrut'ta karantinada doğum günü kutlaması - Son Dakika
Son Dakika Güncel Beyrut'ta karantinada doğum günü kutlaması - Son Dakika

Beyrut'ta karantinada doğum günü kutlaması

6 saat önce

Koronavirüs (Covid-19) nedeniyle karantina altına alınan Lübnan'ın başkenti Beyrut'ta Badaro isimli bir kadın doğum gününü balkonda komşularıyla beraber kutladı.

Beyrut'ta karantinada doğum günü kutlaması, System.String[]

Koronavirüs (Covid-19) nedeniyle karantina altına alınan Lübnan'ın başkenti Beyrut'ta Badaro isimli bir kadın doğum gününü balkonda komşularıyla beraber kutladı.

Lübnan'ın başkenti Beyrut'ta yaşayan Badaro isimli bir kadın koronavirüs nedeniyle devam eden karantina uygulamasından dolayı doğum gününü evinin camından komşularıyla beraber kutladı. Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde, Badaro'nun komşularının balkonlardan tencere ve tavalarla ritim tutarak doğum gününe eşlik ettiği görüldü.

Vaka sayısının 99'a çıktığı Lübnan'da, koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 3'e yükseldi.

Görüntü Dökümü

Doğum gününü camdan komşuları ile kutlayan kadın

Komşuların tencere ve tavalarla ritim tutması

Doğum günü pastası

Detaylar


Koronavirüs, Lübnan, Beyrut, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 16.03.2020 04:53 Kaynak: DHA
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