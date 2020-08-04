Beyrut'ta meydana gelen patlamanın etkisiyle 3 katlı bir binanın yıkıldığı, enkaz altında hala...
Beyrut'ta meydana gelen patlamanın etkisiyle 3 katlı bir binanın yıkıldığı, enkaz altında hala insanların olduğu belirtildi.
Beyrut'ta meydana gelen patlamanın etkisiyle 3 katlı bir binanın yıkıldığı, enkaz altında hala insanların olduğu belirtildi.
Haber Yayın Tarihi: 04.08.2020 07:49
Kaynak: AA
Son Dakika › Güncel › Beyrut'ta meydana gelen patlamanın etkisiyle 3 katlı bir binanın yıkıldığı, enkaz altında hala... - Son Dakika
Son Dakika Beyrut'u kana bulayan patlamanın neden bu kadar şiddetli olduğu netleşti Koronavirüsün karanlık bir yönü ortaya çıktı! Hastaların yarısından fazlası psikiyatrik rahatsızlık yaşıyor Lübnanlı babanın patlama anında oğlunu korumaya çalıştığı anlar kameraya böyle yansıdı Son Dakika: Beyrut patlamasını terör örgütü DEAŞ üstlendi Fenerbahçe'nin görüştüğü Erol Bulut, İstanbul'a geldiği sırada eşi uçakta fenalaştı Duygu Özaslan, yeni sevgilisiyle fotoğraf paylaşmadan duramıyor MHP'den ihraç edilen Erhan Usta'nın kızının nikah töreninde 4 genel başkan bir araya geldi Son Dakika: İçişleri Bakanlığı 81 il valiliğine "Kovid-19 tedbirleri" konulu ek genelge gönderdi Hastanenin "erkek" dediği bebek evde kız çıktı Son Dakika: Lübnan'ın başkenti Beyrut'ta büyük patlama: 70 kişi hayatını kaybetti, 3700 yaralı var Marmaray'da bir kişi, trenin önüne atlayarak canına kıydı Genç kadın, bugün boşandığı eski eşi tarafından silahla vurularak öldürüldü "Koronavirüse iyi geliyor" diyerek ürün tanıtan ünlülere ceza yağdı İçişleri Bakanlığı, halı sahaların bugün itibarıyla açılacağı iddialarını yalanladı El frenini çekmeyi unutan kamyon şoförü, tekerleğin altında kalarak can verdi