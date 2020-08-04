Beyrut'ta meydana gelen patlamanın etkisiyle 3 katlı bir binanın yıkıldığı, enkaz altında hala... - Son Dakika

Beyrut 'ta meydana gelen patlamanın etkisiyle 3 katlı bir binanın yıkıldığı, enkaz altında hala insanların olduğu belirtildi.

Haber Yayın Tarihi: 04.08.2020 07:49

Kaynak: AA

Beyrut'u kana bulayan patlamanın neden bu kadar şiddetli olduğu netleşti