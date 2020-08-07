- Beyrut'ta parlamento binası yakınlarında protesto - Son Dakika

- Beyrut'ta parlamento binası yakınlarında protesto

BEYRUT - Lübnan'ın başkenti Beyrut'ta 4 Ağustos'ta en az 135 kişinin ölümüne ve büyük hasara yol açan patlamadan sorumlu tutulan yetkililer protesto edildi.

Lübnan'ın başkenti Beyrut'ta en az 135 kişinin ölümüne ve 5 binden fazla kişinin yaralanmasına neden olan şiddetli patlamanın ardından yüzlerce kişi, hükümeti protesto etti. Beyrut'taki parlamento binasına doğru yürüyen protestocular, patlamanın ihmal nedeniyle meydana geldiğini belirterek tüm yetkililerin istifasını istedi. Protestocuların parlamento yakınlarındaki bariyerleri aşmaya çalışması üzerine güvenlik güçleri biber gazı kullanarak müdahale etti. Yerel kaynaklar, güvenlik güçlerinin müdahalesi ile çatışma çıktığını ve çatışma sonucu çok sayıda kişinin yaralandığını aktardı.

Öte yandan geçtiğimiz Salı günü Beyrut limanındaki 12 numaralı depoda bulunan 2 bin 750 tonluk amonyum nitratın patlaması sonucu en az 135 kişi hayatını kaybetti, 5 binden fazla kişi de yaralandı. Patlama sonucu çok sayıda evin yıkıldığı, 300 bin civarında kişinin evsiz kaldığı ve onlarca kişinin ise enkaz altında kayıp olduğu belirtildi.