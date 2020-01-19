Beyrut'ta protesto: 90 yaralı - Son Dakika
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Beyrut'ta protesto: 90 yaralı

6 saat önce

Lübnan'ın başkenti Beyrut'ta bugün yaşanan protesto gösterilerinde 90 kişi yaralanırken, Lübnan Kızıl Haçı protestolar sonucu kentte son 2 günde 470 kişinin yaralandığını açıkladı.

Lübnan'ın başkenti Beyrut'ta bugün yaşanan protesto gösterilerinde 90 kişi yaralanırken, Lübnan Kızıl Haçı protestolar sonucu kentte son 2 günde 470 kişinin yaralandığını açıkladı.

Lübnan'ın başkenti Beyrut'ta protestolar sürerken, parlamento binası yakınlarında güvenlik güçleri ve protestocular arasında çıkan çatışmada 90 kişi yaralandı. Lübnan Kızıl Haçı, Beyrut'ta son 2 günde protestolar nedeniyle yaralanma sayısının 470'i bulduğunu açıkladı.

Polis, protestoculara göz yaşartıcı gaz ve tazyikli suyla müdahale ederken, protestocular polise taş ve sokak tabelalarını fırlatarak karşılık verdi. Yerel medya ise 2 gazetecinin plastik mermiyle yaralandığını açıkladı.

Lübnan'da aylardır süregelen protestolar, politik yolsuzluk ve ekonomik bozulma nedenleriyle baş göstermişti.

(Muhammed Rabah/İHA)

Beyrut'ta protesto: 90 yaralı

Parlamento, Lübnan, Beyrut, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 19.01.2020 11:15 Kaynak: İHA
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