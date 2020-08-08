Beyrut'ta protestocular ile güvenlik güçleri arasında çatışma
Lübnan'ın başkenti Beyrut'ta protestocular ile güvenlik güçleri arasında şiddetli çatışma yaşandı.
Lübnan'ın başkenti Beyrut'ta protestocular ile güvenlik güçleri arasında şiddetli çatışma yaşandı.
Lübnan'ın başkenti Beyrut'ta meydana gelen patlamanın ardından binlerce kişi sokaklara döküldü. Beyrut'un merkezindeki Şehitler Meydanında toplanan protestocular patlamadan sorumlu tuttukları yöneticiler karşı sloganlar attı. Protestocular, parlamento binasına gireceklerini ve tüm siyasetçileri düşüreceklerini söyledi. Güvenlik güçlerinin parlamento binası yakınındaki kurduğu barikatı aşmaya çalışan protestoculara gaz bombasıyla müdahale edilmesi sonucu bazı protestocuların yaralandığı bildirildi. Uzun zamandır ekonomik kriz yaşandığı Lübnan'da, Beyrut'ta meydana gelen patlamanın ardından ülkenin en önemli limanı olan Beyrut Limanının yok edilmesiyle ülkedeki ekonomik durumu daha da ağırlaştı. - BEYRUT
Haber Yayın Tarihi: 08.08.2020 16:57
Kaynak: İHA
Son Dakika › 3. Sayfa › Beyrut'ta protestocular ile güvenlik güçleri arasında çatışma - Son Dakika
Son Dakika "Kişiye özel" ilan için Pamukkale Üniversitesi Rektörü Hüseyin Bağ'a soruşturma açıldı Beyrut'ta güvenlik güçleri ile protestocular arasında çatışma çıktı: 1 polis memuru öldü, 238 kişi yaralandı Rocky'nin yıldızı Dolph Lundgren 38 yaş küçük nişanlısıyla tatilde Juventus, Sarri'den boşalan teknik direktörlük koltuğuna Pirlo'yu oturttu Son dakika: Pençe-Kaplan Operasyonu bölgesinde teröristlerle çıkan çatışmada bir asker şehit oldu Son Dakika: Türkiye'de 8 Ağustos günü koronavirüs nedeniyle 16 kişi vefat etti, 1172 yeni vaka tespit edildi Belediyenin ortağı olduğu şirketin malzemelerini çalışanlar çaldı Karabük'te bir köyde 7 koronavirüs vakası görüldü, 578 kişi karantinaya alındı Milli futbolcu Enes Ünal, eşiyle Bodrum'da tatilin tadını çıkarıyor Şarkıcı Lara, geçirdiği estetik operasyonları sonucu tanınmaz hale geldi Haluk Levent, yanarak kül olan bölgeyi ağaçlandırma sözünü tutamayınca özür diledi Medipol Başakşehir, Hasan Ali Kaldırım ile 3 yıllık sözleşme imzaladı Galatasaray, Babel ve Belhanda'yı gönderilecekler listesine koydu beIN SPORTS, Melih Şendil'in cinsiyetçi yorumlarını kınayan bir açıklama yaptı Kısıtlamalar geri mi geliyor? Bilim Kurulu Üyesi Tevfik Özlü yanıt verdi