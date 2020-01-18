Beyrut'ta protestocularla polis arasında gerginlik yaşandı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Beyrut'ta protestocularla polis arasında gerginlik yaşandı - Son Dakika

Beyrut'ta protestocularla polis arasında gerginlik yaşandı

6 saat önce

Beyrut'ta göstericiler, Lübnan Merkez Bankası önünde ülkedeki bankacılık politikalarını protesto etti.

Beyrut'ta protestocularla polis arasında gerginlik yaşandı, System.String[]

Beyrut'ta göstericiler, Lübnan Merkez Bankası önünde ülkedeki bankacılık politikalarını protesto etti.

Gösteride, bankaya molotof kokteyli atılmasının ardından toplanan protestocularla polis arasında gerginlik yaşandı.

Lübnan'da Hassan Diyab dört haftadır hükümeti kurmai çalışmalarını sürdürürken, henüz ilan edilmemiş kabine protestocuların itirazlarıyla karşı karşıya kalıyor. Protestocular sosyal medya hesaplarından iktidara karşı sivil itaatsizlik eylemleri çağrısında bulunuyor.

Ülkedeki ekonomik krize çözüm bulunmasını isteyen halk hareketi, kurulacak hükümetin parti temelli olmayan, ekonomik ve siyasi sorunların üstesinden gelebilecek teknokratlardan oluşması talebinde ısrar ediyor.

Lübnan'daki ekonomik durum

Lübnan ekonomisinin, 1975-1990 yıllarında yaşanan iç savaştan bu yana en büyük krizi yaşadığı ifade ediliyor.

Ülkede faaliyet gösteren birçok şirket, ekonomik kriz nedeniyle çalışanları işten çıkarma veya maaşlarını ciddi oranda düşürme yönünde adımlar attı.

"InfoPro Research" araştırma şirketinin verilerine göre, ekonomik kriz ve hükümetin vergi politikalarına karşı toplumsal gösterilerin başladığı 17 Ekim 2019'dan bu yana 160 bin Lübnanlı işini kaybetti.

Yerel para birimi Lübnan lirası ise her ne kadar Merkez Bankası kuru sabit tutsa da karaborsada yüzde 40'a varan değer kaybı yaşadı.

Lübnan'daki ticari bankalar, sermayenin çıkışına karşı sert kararlar alarak, yurt dışı havalelerini askıya aldı ve müşterilerin hesaplarındaki dövizleri çekmelerine kısıtlamalar getirdi.

Merkez Bankası, Beyrut, Lübnan, Polis, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 18.01.2020 02:20 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Karşılıksız çekte bankaların ödemekle yükümlü olduğu tutar değişti
Kırmızı ışıkta geçen yayadan ilginç savunma: Ben Avrupa'da kalmış adamım Lüks araçla mücevher dükkanına dalıp hırsızlık yapan şahsın cezası belli oldu Drift attı polise yakalandı, ehliyetine 2035'e kadar el konuldu

Son Dakika Haberleri

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.01.2020 08:41:30. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Beyrut'ta protestocularla polis arasında gerginlik yaşandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]