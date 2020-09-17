Beyrut'taki cezaevinde korona virüs alarmı - Son Dakika

Lübnan'ın başkenti Beyrut'ta bulunan Roumieh cezaevinde 200'den fazla kişinin yeni tip korona virüse (Covid-19) yakalandığı duyuruldu.

Lübnan'ın başkenti Beyrut'ta yer alan Roumieh cezaevinde yeni tip korona virüs (Covid-19) alarmı verildi. Lübnan Doktorlar Sendikası Başkanı Sharaf Abu Sharaf yaptığı açıklamada, "Roumieh cezaevinde 200'den fazla tespit edilen korona virüs vakası var" ifadelerini kullandı. Abu Sharaf, virüse yakalananların mahkum veya gardiyan olup olmadığını belirtmedi. Cezaevindeki kalabalığın hafifletilmesi için hızlı yargılamalar yapılması konusunda yetkililere çağrıda bulunan Abu Sharaf, mahkumların sağlık kurallarına uymadığını da vurguladı.

Roumieh cezevinde, kapasitenin yaklaşık 3 kat aşıldığı ve 4 binden fazla tutuklunun bulunduğu belirtiliyor.

Öte yandan yetkililer, söz konusu cezaevinde ilk olarak geçtiğimiz hafta sonu 9'u gardiyan, 13'ü tutuklu olmak üzere 22 kişide korona tespit edildiğini bildirmişti. Roumieh hapishanesindeki mahkumların aileleri ise Pazartesi günü, yakınları için genel af talebinde bulunmak için Beyrut Adliyesi önünde protesto gerçekleştirmişti. Lübnan Sağlık Bakanı Hamad Hassan da yaptığı açıklamada, Bakanlığının tutukluların tedavi edilmesi için Bekaa bölgesinde iki ve Beyrut'ta bir hastane hazırlanması için İçişleri ve Savunma Bakanlıkları ile birlikte çalıştığını söyledi.

Lübnan'da korona virüs salgınında vaka sayısı 4 Ağustos'ta Beyrut limanında 190'dan fazla kişinin ölümüne, 6 binden fazla kişinin de yaralanmasına neden olan şiddetli patlamanın ardından artışa geçti. Ülkede şu ana kadar virüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 259'a, toplam vaka sayısı ise 26 bin 83'e yükseldi.

(İHA)