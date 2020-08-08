Beyrut'taki patlamada ağır yaralanan Hollanda Büyükelçisi'nin eşi hayatını kaybetti - Son Dakika

Lübnan'ın başkenti Beyrut'ta meydana gelen patlamada ağır yaralanan Hollanda'nın Beyrut Büyükelçisi Jan Waltmans'ın eşi hayatını kaybettiği belirtildi.
Hollanda Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, geçen Salı günü Beyrut Limanında meydana gelen büyük patlamada ağır yaralanan Hollanda'nın Lübnan Büyükelçisinin eşi Hedwig Waltmans-Molier'in hayatını kaybettiği duyuruldu. Bakanlık, 55 yaşındaki Hedwig Waltmans-Molier'ın Beyrut'taki evlerinin oturma odasında eşi Büyükelçi Jan Waltmans'ın yanında patlama sonucu yaralandığını belirtti. - BEYRUT