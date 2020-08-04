Beyrut'taki patlamada bilanço netleşiyor: En az 10 ölü - Son Dakika

Lübnan'ın başkenti Beyrut'ta meydana gelen patlamada en az 10 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.

Lübnan'ın başkenti Beyrut liman bölgesinde bulunan bir depoda meydana gelen şiddetli patlamayla sarsıldı. Patlamanın ardından bilanço netleşmeye başladı. Lübnan güvenlik ve sağlık kaynaklarına göre şu ana kadar 10 kişinin cansız bedenleri hastanelere ulaştı. Patlamanın etkisiyle bölgedeki binaların camları kırıldığı, bazılarının balkonlarının çöktüğü ifade edildi. Ayrıca çok sayıda kişinin de patlamanın şiddetiyle etrafa saçılan parçalar ve enkaz nedeniyle yaralandığı aktarıldı. Eski Başbakan Saad el-Hariri'nin evinin yakınlarında meydana gelen patlamada hükümet binasının da zarar gördüğü belirtildi. - BEYRUT