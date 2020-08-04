Beyrut'taki patlamada bir THY çalışanı yaralandı - Son Dakika

Öte yandan hafif şekilde yaralanan personelin THY'nin Beyrut ofisinde muhasebe şefi olarak görev yaptığı ve olay anında patlamanın şiddetiyle ofis camlarının kırıldığı öğrenildi.

Konuya ilişkin sosyal paylaşım sitesi 'twitter' hesabından bir açıklama yapan THY Basın Müşaviri Üstün, "Lübnan'da yaşanan patlama sırasında Beyrut ofisimizdeki bir çalışma arkadaşımızın hafif şekilde yaralandığını üzüntüyle öğrendik. Arkadaşımızın durumu yakından takip edilmektedir. Beyrut operasyonlarımız planlandığı şekilde icra edilmektedir" ifadelerini kullandı.

Haber Yayın Tarihi: 04.08.2020 09:15

Kaynak: DHA

Beyrut'u kana bulayan patlamanın neden bu kadar şiddetli olduğu netleşti