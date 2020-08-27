"Beyrut'taki patlamada hasar gören Bangladeş'e ait BNS BIJOY'un Türkiye'ye intikaline başlandı" - Son Dakika

"Beyrut'taki patlamada hasar gören Bangladeş'e ait BNS BIJOY'un Türkiye'ye intikaline başlandı"
Milli Savunma Bakanlığı, Beyrut'ta meydana gelen patlamada hasar gören Bangladeş Donanması'na ait BNS BIJOY'un TCG İNEBOLU tarafından Türkiye intikal ettirildiğini açıkladı.
Milli Savunma Bakanlığı, Beyrut'ta meydana gelen patlamada hasar gören Bangladeş Donanması'na ait BNS BIJOY'un TCG İNEBOLU tarafından Türkiye intikal ettirildiğini açıkladı.
Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, "Beyrut'ta meydana gelen patlamada hasar gören dost ve kardeş Bangladeş Donanmasına ait BNS BIJOY'un TCG İNEBOLU tarafından yedeklenerek Türkiye'ye intikal ettirilmesine başlanmıştır. BNS BIJOY'un gerekli onarımları Türk Deniz Kuvvetleri imkanları ile yapılacaktır" denildi.
(İHA)
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