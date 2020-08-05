Beyrut'taki patlamada şok dalgasının gücü böyle görüntülendi - Son Dakika

Beyrut'taki patlamada şok dalgasının gücü böyle görüntülendi

Lübnan, (DHA) - Beyrut'ta dün yaşanan güçlü patlamadan yayılan şok dalgalarının etkisi, bir mağazanın güvenlik kamerasına yansıdı.

Lübnan'ın başkenti Beyrut'ta dün meydana gelen patlamada son açıklanan verilere göre 100 kişi yaşamını yitirdi, 4 bin kişi de yaralandı. Patlama sırasında yayılan şok dalgasının yıkıcı gücü, bir mağazanın güvenlik kamerası tarafından görüntülendi. Patlama esnasında önce depreme benzeyen yer sarsılması ve ardından gelen şok dalgası, mağazadaki her şeyi yerle bir etti.