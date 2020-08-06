Beyrut'taki patlamada son 24 saatte neler yaşandı?

Lübnan'ın başkenti Beyrut'taki limanda meydana gelen patlamada toplam can kaybı 135'e, yaralı sayısı ise 5 bine yükseldi. Patlamaya dair ilk yapılan incelemede, amonyum nitratın yıllardır oraya bulunduğu ve ciddi derece bir 'ihmalin' söz konusu olduğu ortaya çıktı.

Lübnan'ın başkenti Beyrut'taki limanda meydana gelen büyük patlamada 135 kişi yaşamını yitirirken; 5 bin kişi de yaralandı. Yaklaşık 5 bin yaşında olan kent, korkunç bir patlama ile sarsıldı. Patlamanın ardından son 24 saatte yaşanan gelişmelerde, Lübnan Başbakanı Hassan Diab, 2 bin 700 ton amonyum nitratın patlamaya neden olduğunu açıkladı. Patlamanın ardından yapılan ilk incelemede, söz konusu amonyum nitratın yıllardır orada bulunduğu ve 135 kişinin ölümünün ciddi bir 'ihmalin' sonucu olduğu aktarıldı. Ayrıca Lübnan hükümeti 2 haftalık OHAL kararı aldı.

PATLAMA KENTİN YARISINA HASAR VERDİ

Beyrut Valisi Marwan Abboud, patlamanın şehrin yarısına hasar verdiğini açıkladı. Patlamanın etkisiyle yayılan şok dalgası sonucu çok sayıda evin camları kırıldı, patlama noktasına yakın olan bölgelerde ise yıkım ve çökmeler meydana geldi. Abboud, kentte oluşan zararın 3 milyar doları bulduğunu aktardı.

ARMA KURTARMA ÇALIŞMALARI DEVAM EDİYOR

Patlamanın etkisiyle yıkım ve çökmelerin yaşandığı bölgelerde arama kurtarma çalışmaları sürüyor. Kurtarma ekipleri, enkazdan ölü ve yaralıları çıkarmaya devam ediyor. Öte yandan, patlama sonrası yakınlarına ulaşamayanların sosyal medya üzerinden telefon numaralarını ve yakınlarının fotoğraflarını paylaştıkları belirtildi.

DÜNYADAN LÜBNAN'A YARDIM

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un basın ofisinden yapılan açıklamada, Lübnan'a düzinelerce acil yardım personeli, tıbbi birim ve 15 tonluk yardım ile iki uçak gönderdiği belirtildi. Gönderilen yardımların 500 kişinin tedavisinde yeterli olabileceği aktarıldı. Ürdün'ün tüm gerekli personeli içeren askeri sahra hastanesini Lübnan'a sevk edeceği açıklandı. Mısır'ın ise Beyrut'ta bir sahra hastanesi açtığı ve yaralıları kabul edeceği ifade edildi. Çekya İçişleri Bakanı Jan Hamacek, Lübnan'a 37 kişilik kurtarma ekibinin ve arama kurtarma köpeklerinin gönderildiğini ifade ederken; Danimarka ve Yunanistan ise Lübnan'ın isteği doğrultusunda yardıma hazır olduklarını açıkladı. Ayrıca, Avustralya hükümeti, Lübnan'a 2 milyon Avustralya doları (10 milyon 200 bin TL) insani yardım bağışı yaptığını duyurdu.