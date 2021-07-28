Beyrut'taki patlamanın birinci yılında 4 Ağustos "ulusal yas günü" ilan edildi - Son Dakika

Patlamada 190'dan fazla kişinin hayatını kaybettiği, 6 binden fazla kişinin yaralandığı, 300 bin kişinin yerinden olduğu açıklanmıştı.

Cumhurbaşkanı Mişel Avn , patlamaya 6 yıldır limandaki bir depoda tutulan 2 bin 750 ton amonyum nitratın yol açtığını söylemişti.

Beyrut Limanı'nda 4 Ağustos 2020'de patlayıcı maddelerin bulunduğu bir depoda önce yangın çıkmış ardından tüm kenti sarsan çok güçlü bir patlama meydana gelmişti.

Genelgede patlama faciasının yaşandığı 4 Ağustos'un ulusal yas günü olarak ilan edildiği, bayrakların yarıya indirileceği ve devlet kurumlarının kapalı olacağı belirtildi.

Ülkenin resmi ajansı NNA'da yer alan habere göre Lübnan Başbakanlığı, geçen yıl meydana gelen patlamanın birinci yılı dolayısıyla genelge yayımladı.

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