Beyrut'taki patlamanın geride bıraktığı kırık camlar, ekonomiye geri kazandırılıyor - Son Dakika

Beyrut'taki patlamanın geride bıraktığı kırık camlar, ekonomiye geri kazandırılıyor

Lübnanlı gönüllüler, Beyrut Limanı'nda geçen ay meydana gelen büyük patlamanın etkisiyle kentte oluşan on binlerce ton kırık camı sürahi, kavanoz ve diğer ürünlere çevrilmesini sağlarken, kenti de cam molozlarından temizliyor.

Lübnanlı gönüllüler, Beyrut Limanı'nda geçen ay meydana gelen büyük patlamanın etkisiyle kentte oluşan on binlerce ton kırık camı sürahi, kavanoz ve diğer ürünlere çevrilmesini sağlarken, kenti de cam molozlarından temizliyor.

Güney komşusu İsrail'le diplomatik ilişkileri olmayan ve doğu ile kuzey sınırına komşu Suriye'deki savaşın uzun yıllardır devam etmesinden büyük ölçüde etkilenen Lübnan, uzun yılların birikmiş siyasi istikrarsızlık ve kamu borcu nedeniyle derin ekonomik krizle boğuşuyor.

Ülkenin Akdeniz'e açılan en önemli ithalat üssü olan ve temel gıda maddeleri için büyük bir ambar görevi gören Beyrut Limanı'ndaki büyük patlamayla kentte binlerce bina ve araç kullanılmaz hale geldi.

Beyrut Limanı'nda 2 bin 750 ton amonyum nitratın infilak etmesiyle meydana gelen felaket sonucu 191 can kaybı ve 6 binden fazla kişinin yaralanmasının yanı sıra 15 milyar dolar maddi hasar oluştu.

Kırık camları ekonomiye kazandırma girişimi

İşsizliğin yüzde 35'e yükseldiği ve yoksulluk oranının yüzde 50'nin üzerine çıktığı Lübnan'ın başkentide oluşan cam yığınlarını ekonomiye kazandırma girişimi başlatıldı.

Girişime öncülük eden Anthony Abdülkerim, AA muhabirine yaptığı açıklamada, patlamadan en çok etkilenen Cimmeyze ve Mar Mihayil bölgelerinde gönüllü gençlerle çalıştıklarını söyledi.

Kendilerine katılan gönüllü sayısının artmasıyla bir iletişim hattı oluşturduklarını aktaran Abdülkerim, bu hat üzerinden cadde ve sokaklarda toplanan kırık camlarla ilgili kendileriyle iletişim kurulduğunu dile getirdi.

Beyrut'ta küçük kamyonetlerle topladıkları cam yığınlarını işlemek için kuzeydeki Trablusşam kentine gönderdiklerini dile getiren Abdülkerim, "Bugüne kadar Beyrut'un farklı bölgelerinden 65 ton cam toplayarak ekonomiye geri kazandırdık." dedi.

Genç gönüllü Abdülkerim, yaptıkları çalışmanın kolay olmadığının altını çizerek, "Toplanan kırık camları geri dönüşüm için Trablusşam'daki atölyeye gönderiyoruz. Ancak toplanan camların içindeki metal ve diğer bazı yabancı maddeleri ayırma işlemi çok zor oluyor." diye konuştu.

Girişimleriyle birçok yönden faydalı olmaya çalıştıklarına dikkati çeken Abdülkerim, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bu girişimle hem cadde ve sokakları cam molozlarından temizlemeyi hedefliyor hem de cam atıklarını sürahi, kavanoz ve diğer cam ürünlerine dönüştürerek ekonomiye kazandırıyoruz. Ayrıca ekonomik krizin olduğu bu dönemde boşta duran kamyonet sahipleri ve cam işleme atölyesinde istihdam edilen insanlara iş fırsatı sağlamış oluyoruz."

Beyrut'taki on binlerce ton cam atığın geri kazanılmasıyla ülkedeki çöp dağlarının daha da büyümesini de engellemeye çalıştıklarına işaret eden Abdülkerim, elde edilen ürünleri nakliye ve atölye çalışanlarının emeklerinin karşılığını verecek düzeyde düşük fiyatlarla piyasaya sürdüklerini anlattı.

Hammud, hala Beyrut'tan günlük 2 kamyon cam alıyoruz

Trablusşam'daki cam işleme atölyesinin sahibi Salih Hammud ise atölyenin 1975 yılında babası tarafından kurulduğu ve ham madde yerine daha çok geri dönüşüm üzerine odaklı çalıştıklarını belirtti.

Son olarak Beyrut Limanı'ndaki patlamanın arkasında bıraktığı cam yığınlarının geri dönüşümü konusunda kendileriyle iletişime geçildiğini dile getiren Hammud, gönüllü grupların kendilerine getirdiği camları işleme aldıklarını kaydetti.

Hammud, hala Beyrut'tan her 2-3 günde bir kendilerine 2 kamyon cam ulaştığını söyledi.

Ülkedeki ekonomik kriz

Farklı din ve mezheplere dayalı siyasi bölünmeler açısından oldukça kırılgan bir yapıya sahip Lübnan'ın ekonomisi, 1975-1990 yıllarındaki iç savaştan bu yana en büyük krizlerden birini yaşıyor.

Başbakan Hassan Diyab, geçen aylarda ülkesindeki kamu borcunun 90 milyar doları aştığını kaydetmişti.

Lübnan hükümeti, her yıl 2 milyar dolar olmak üzere 5 yılda toplam 10 milyar dolar kredi almak için Uluslararası Para Fonu ile müzakerelere başladığını açıklamıştı.

Ekonomik kriz içindeki Lübnan, geçen ay Beyrut Limanı'nda meydana gelen büyük patlamayla daha da zor duruma düşmüştü.

Halk, siyasi güçler ile yöneticileri ülkedeki mevcut ekonomik krizin sebebi olarak gördüğü yolsuzluklarla suçluyor.

Beyrut'taki patlamanın geride bıraktığı kırık camlar, ekonomiye geri kazandırılıyor

Beyrut Limanı, Beyrut, Lübnan, Kamu, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 12.09.2020 12:34 - Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Beyrut'taki patlamanın geride bıraktığı kırık camlar, ekonomiye geri kazandırılıyor - Son Dakika

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