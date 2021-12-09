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Beyrut'taki taksi şoförlerinden başbakanlık binası önünde eylem - Son Dakika

Beyrut'taki taksi şoförlerinden başbakanlık binası önünde eylem

09.12.2021 12:28
Beyrut'taki taksi şoförlerinden başbakanlık binası önünde eylem

Lübnan'ın başkenti Beyrut'taki ticari taksi şoförleri, hükümetin daha önce verdiği benzin yardımı sözünü yerine getirmemesine tepki olarak başbakanlık binası önünde eylem yaptı.

Lübnan'ın başkenti Beyrut'taki ticari taksi şoförleri, hükümetin daha önce verdiği benzin yardımı sözünü yerine getirmemesine tepki olarak başbakanlık binası önünde eylem yaptı.

Taksiciler, "artan benzin fiyatları, yerel para biriminin yüzde 1700'ü bulan değer kaybı, taşıma ücretlerinin değişmemesi ve yaşam koşullarının kötüleşmesini" gerekçe göstererek, başbakanlık ofisinin bulunduğu Hükümet Sarayı'nın önüne araçlarını park etti.

Lübnan Kara Taşımacılık Birliği Başkanı Bessam Tıleys, eylem yapan taksiciler adına burada konuştu.

Başbakan Necib Mikati ile geçen ay yaptığı görüşmede kendilerine verilen destek sözlerinin yerine getirilmesi çağrısında bulunan Tıleys, "Yakıt fiyatları artıyor, şoförler açlık sınırının altında ve günlük temel ihtiyaçlarını karşılayamıyor." ifadelerini kullandı.

Tıleys, taksiciler ve diğer ticari taşıma işindeki meslektaşları için sorunun sadece yakıttan ibaret olmadığını vurgulayarak, araç tamiri ve yedek parça fiyatlarının da ciddi şekilde artığını kaydetti.

Başbakan Mikati'nin, hükümetin taksicilere yakıt desteği vereceği yönündeki sözünü de hatırlatan Tıleys, vaatlerin ivedi bir şekilde yerine getirilmemesi halinde ülke genelinde genel greve gideceklerini belirtti.

Lübnan'daki ekonomik kriz

Lübnan, özellikle 2019'dan bu yana ciddi bir ekonomik krizle mücadele ediyor.

Merkez Bankasındaki dolar likidite sorunu ve döviz rezervlerinin erimesi, ülkede başka ciddi krizlerin de patlak vermesine yol açtı.

Lübnan lirası ABD doları karşısında yüzde 1700'e varan bir değer kaybı yaşadı ve ülkede resmi olmayan verilere göre enflasyon yüzde 700 arttı.

Birleşmiş Milletlerin, 1 Temmuz'da yayımladığı değerlendirme raporunda, Lübnanlıların yarısından fazlasının yoksulluk sınırı altında yaşadığı, yaşam şartlarının 1975-1990 yıllarındaki iç savaş döneminden bile daha kötü olduğu vurgulandı.

Lübnan, IMF ile Mayıs 2020'de müzakerelere başlamış ancak aynı yılın ağustos ayında dondurulan müzakereler, yeni hükümetin kurulmasının ardından ekim ayında yeniden başlamıştı.

Beyrut, Lübnan, Benzin, Taksi, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Beyrut'taki taksi şoförlerinden başbakanlık binası önünde eylem - Son Dakika


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