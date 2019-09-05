Son Dakika Haberleri: Beyrut'taki türk büyükelçiliği'ne provokatif saldırı
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Beyrut'taki türk büyükelçiliği'ne provokatif saldırı

17 dakika önce

Beyrut'ta bir grup provokatör, Türkiye'nin Beyrut Büyükelçiliği'nin demir giriş kapısı üzerine provokatif pankart astı.

Beyrut'taki türk büyükelçiliği'ne provokatif saldırı, System.String[]
Beyrut'ta bir grup provokatör, Türkiye'nin Beyrut Büyükelçiliği'nin demir giriş kapısı üzerine provokatif pankart astı.

Edinilen bilgiye göre, üzerinde "Siz de haddinizi bilin" yazısı bulunan ve kuru kafa imajlı Türk bayrağını gösteren bir pankartla elçilik önüne gelen 8 kişilik grup, bu pankartı, demir giriş kapısına astı.
Elçiliğin güvenlik kameralarınca da kaydedilen olayı ayrıca bir gösterici de cep telefonuna kaydetti. Görüntülerde provokatörlerin elçiliğe yürüdükleri, pankartı demir kapıya astıkları görülüyor. Yine görüntülerde bir güvenlik görevlisinin gruba engel olmaya çalıştığı da görülüyor.

Provakatif saldırının Lübnan Cumhurbaşkanı Mişel Avn'ın " Osmanlı Devleti'nin Lübnanlılara devlet terörü uyguladığı" yönündeki ifadelerinden sonra gerçekleşmesi dikkat çekti.

Basına yansıyan iddialara göre, çirkin saldırıyı gerçekleştiren kişiler, Cumhurbaşkanı Avn'ın siyasi partisi Özgür Yurtseverler Hareketi'ne bağlı Omega Grubu mensupları.
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ
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Grubun yürüyüşü
Pankartı demir kapıya asması
Güvenlik görevlisini engel olma çabası


Türkiye, Beyrut, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 05.09.2019 02:14 Kaynak: DHA
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