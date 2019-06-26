Son Dakika Haberleri: Beyrut'un Hamat semtinde Müslümanlara ev kiralamak ya da satmak 9 yıldır yasak
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Beyrut'un Hamat semtinde Müslümanlara ev kiralamak ya da satmak 9 yıldır yasak

1 saat önce

Muhammed Awwad ve nişanlısı Sarah, Lübnan'ın başkenti Beyrut'un güney doğusunda yer alan Hadat semtinde uygun bir kiralık apartman dairesi bulduğunda ev sahibinin sözlerine inanmakta güçlük çekti: "Müslümanların bu bölgede ev tutması yasak!" Belediyenin aldığı bu karar tam 9 yıldır yürürlükte.

Beyrut'un Hamat semtinde Müslümanlara ev kiralamak ya da satmak 9 yıldır yasak, System.String[]
Muhammed Awwad ve nişanlısı Sarah, Lübnan'ın başkenti Beyrut'un güney doğusunda yer alan Hadat semtinde uygun bir kiralık apartman dairesi bulduğunda ev sahibinin sözlerine inanmakta güçlük çekti: "Müslümanların bu bölgede ev tutması yasak!"

Ancak ev sahibinin bu sözleri şaka değildi. Nişanlı çift şikayet için belediyeyi aradığında aldıkları cevap karşısında daha da şoke oldu. Belediye yetkilisi böyle bir yasağın var olduğunu ve yıllardır uygulandığını söyledi.
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Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi : 26.06.2019 11:24 
Lübnan, Beyrut, Dünya
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