Beyrut Valisi Mervan Abbud: "Patlama sonucu evlerini terk etmek zorunda kalan yüz binlerce kişi,... - Son Dakika

Beyrut Valisi Mervan Abbud: "Patlama sonucu evlerini terk etmek zorunda kalan yüz binlerce kişi,...
Beyrut Valisi Mervan Abbud: "Patlama sonucu evlerini terk etmek zorunda kalan yüz binlerce kişi, 2-3 aydan önce evlerine dönemez."
Beyrut Valisi Mervan Abbud: "Patlama sonucu evlerini terk etmek zorunda kalan yüz binlerce kişi, 2-3 aydan önce evlerine dönemez."
Haber Yayın Tarihi: 05.08.2020 12:59
Kaynak: AA
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