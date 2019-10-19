Son Dakika Haberleri: Beyşehir 15 farklı üniversitenin akademisyen ve öğrencilerini ağırladı
Son Dakika Güncel Beyşehir 15 farklı üniversitenin akademisyen ve öğrencilerini ağırladı

Beyşehir 15 farklı üniversitenin akademisyen ve öğrencilerini ağırladı

2 saat önce

Beyşehir, ilçeye gelen 15 üniversitenin veteriner fakültelerinin akademisyen ve öğrencilerini misafir etti.

Beyşehir 15 farklı üniversitenin akademisyen ve öğrencilerini ağırladı, System.String[]

Beyşehir, ilçeye gelen 15 üniversitenin veteriner fakültelerinin akademisyen ve öğrencilerini misafir etti.


Selçuk Üniversitesi Veteriner Fakültesi, Veteriner Eğitim ve Tanıtım Organizasyonları Topluluğu tarafından organize edilen ve Beyşehir Belediyesi ev sahipliğinde düzenlenen gezi programı kapsamında ilçemize gelen veteriner fakültesinin akademisyen ve öğrencileri, Beyşehir Gölü'nde düzenlenen tekne gezisine katıldı, tarihi Eşrefoğlu Camisi, Eflatunpınar Hitit Anıtı'nı ziyaret etti.


Beyşehir Belediye Başkan Vekilimiz İsmail Boru, Yaka Manastır Tabiat Alanı'nda verilen yemekte bir araya geldiği SÜ Veteriner Fakültesi Eğitim ve Tanıtım Organizasyonları Topluluğu Başkanı Emin Alkoç ile Akademik Danışmanı Dr. Öğretim Üyesi Sakine Ülküm Çizmeci'ye böyle bir gezi organizasyonunu tertip ederek Beyşehir'in tanıtımına sundukları katkı ve destekler için teşekkür ederek bir plaket takdim etti.

Selçuk Üniversitesi, Beyşehir, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 19.10.2019 04:26 Kaynak: AA
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