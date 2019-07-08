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Beyşehir 16.Geleneksel Anamas-Dedegül Kültür Şenlikleri

15 dakika önce

Beyşehir, 16. Geleneksel Anamas-Dedegül Kültür Şenlikleri yapıldı.

Beyşehir 16.Geleneksel Anamas-Dedegül Kültür Şenlikleri, System.String[]
Beyşehir, 16. Geleneksel Anamas-Dedegül Kültür Şenlikleri yapıldı.
Kurucuova Mahallesi şenlik alanında gerçekleştirilen etkinlikte konuşan Beyşehir Belediye Başkanı Adil Bayındır, bu tür şenliklerin birlik, beraberlik ve kaynaşma anlamında önemli olduğunu söyledi.
Başkan bayındır ayrıca Kurucuova mahallesini Dumanlı'ya bağlayacak yolun Ağustos ayında yapılacağının müjdesini verdi.
AK Parti Konya Milletvekili Gülay Samancı da konuşmasında, bu etkinliklerin nesillere aktarılması arzusunda olduklarını dile getirerek, şunları kaydetti:
"Özellikle bölgemizde ve ülkemizde şu zor zamanlarda en fazla ihtiyaç duyduğumuz nokta; birbirimize daha yakın durmamız, birbirimize her daim sarılmamızdır. Çünkü, şöyle bir bakıyoruz ki, bu topraklardan başka bizim gidecek de başka bir toprağımız yoktur. Şenliklerimiz hayırlı olsun."
Etkinlikler yöresel oyunlar ve yarışmalar, şenlik ağası seçimi ve yerel sanatçıların konseri ile sona erdi.
Haber Yayın Tarihi : 08.07.2019 11:45 Kaynak: AA
Adil Bayındır, Kurucuova, Beyşehir, Güncel
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