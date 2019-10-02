Beyşehir 6 yabancı ülkenin öğretmenlerini ağırlıyor

Beyşehir ilçesi, 6 ülkeden gelen yabancı öğretmenleri misafir ediyor.

Beyşehir'e bağlı Karaali Mahallesi'nde bulunan Karaali Şehit Osman Karağlı ilkokulunun ortağı olduğu "Early Education For İnclusion" isimli Erasmus+KA201 okul eğitim alanında stratejik ortaklıklar programı kapsamında yürütülmekte olan proje dolayısıyla İspanya, İtalya, Fransa, Polonya, Yunanistan ve Romanya'da görevli yabancı öğretmenler Beyşehir'e geldi.

Okulda gerçekleştirilen 5'inci Ulusötesi Proje Toplantısı'na katılan yabancı öğretmenler, yürütülen çalışmalar içerisinde yer aldı.

Karşılamanın ardından okulda hazırlanan proje sergisini gezen yabancı öğretmenler, Okul Proje Koordinatörü Sınıf Öğretmeni Cengiz Çatın ile İngilizce Öğretmeni Ayşe Aker tarafından hazırlanan proje ve ilçeyi tanıtan görsel sunumları izledi.

Beyşehir'in konuğu yabancı öğretmenler, daha sonra İlçe Kaymakamı Yusuf Özdemir ile İlçe Mili Eğitim Müdürü Musa Konuk'u da makamlarında ziyaret etti.

Hafta boyunca Beyşehir'de kalacak yabancı öğretmenlerin, hareketlilik programı çerçevesinde yapılacak geleneksel çocuk oyunları turnuvasını izleyecekleri, düzenlenecek olan aşure günü etkinlikleri ile sosyal kültürel aktivitelere de katılacakları belirtildi.