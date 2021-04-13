Beyşehir-Alanya etabını Mark Cavendish kazandı - Son Dakika

Beyşehir-Alanya etabını Mark Cavendish kazandı

13.04.2021 15:17
Beyşehir-Alanya etabını Mark Cavendish kazandı, System.String[]

56. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu'nun Salcano sponsorluğunda koşulan 212.6 kilometrelik Beyşehir-Alanya etabını Quick Step takımından İngiliz sporcu Mark Cavendish 5 saat 10 dakika 34 saniye ile kazandı.

56. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu'nun Salcano sponsorluğunda koşulan 212.6 kilometrelik Beyşehir-Alanya etabını Quick Step takımından İngiliz sporcu Mark Cavendish 5 saat 10 dakika 34 saniye ile kazandı. Toplu halde yapılan müthiş finişte klasını bir kez daha ortaya koyan Cavendish böylece Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu'ndaki 9'uncu zaferine imza attı. Cavendish böylelikle yarınki Alanya-Kemer etabında Turkuaz Mayo'yu giymeye hak kazandı.

Geçtiğimiz cuma-cumartesi günleri Kapadokya ve Nevşehir çevresinde yaşanan yoğun kar yağışı ve kış şartlarından sonra bisikletçiler yeni bir mevsimle tanışmak üzere saat 09.33'te Beyşehir Eşrefoğlu Camii önünden verilen startla 169 bisikletçi Tur'un en uzun etabı olan Beyşehir-Alanya etabına başladı. Zorlu üçüncü etapta gözler Genel Ferdi Klasmanda Turkuaz Mayo'nun sahibi olan Quick Step takımından Mark Cavendish'te idi. Dünyanın en ünlü sprinteri ilerlemiş yaşına rağmen bisikletin üzerinde dans etmeye devam etti.

Dağların kralı Vitali Buts

Salcano Sakarya takımından Vitaly Buts Dağların Kralı klasmanında elde ettiği Turkish Airlines sponsorluğundaki Kırmızı Mayo'yu, Beyşehir-Alanya etabında giydikten sonra avantajını korudu ve yarınki Salcano sponsorluğunda koşulacak Alanya-Kemer etabında da giymeye hak kazandı.

En seri kaçış grubu

Etabın başlamasından hemen sonra Pelotondan (Ana Grup) beş bisikletçi kaçarak ön grubu oluşturdu. B&B Hotels takımından Pierre Roland, Burgos takımından Isaac Canton, Caja Rural takımından Carmelo Urbano, Delko takımından Mathias Le Turnier ve Spor-Toto takımından Gabriel Reguro gittikçe artan bir tempo ile pedal bastı.

Salcano sprint primini Bravo aldı

Etabın 41'inci kilometresinde Salcano sponsorluğundaki Sprint kapısını Euskaltel-Euskadı takımından Garikoitz Bravo geçti ve 5 puanın sahibi oldu. İkinciliği B&B Hotels takımından Pierre Rolland, üçüncülüğü de Delko takımından Mathias Le Turnier elde etti.

Turkish Airlines tırmanış primini Venchiarutti aldı

Etabın 70.9'uncu kilometresinde Turkish Airlines sponsorluğunda gerçekleşen tırmanış primini Androni takımından Nicola Venchiarutti kazandı ve 150 Euro'nun sahibi oldu. İki kapıyı da geçememesine rağmen Salcano Sakarya takımından Vitaly Buts daha önce topladığı 9 puanla kırmızı mayoyu korumaya muvaffak oldu.

Elchin Asadov ve Feritcan Şamlı şanssızlık yaşadı

Etaba başlarken atak yapan Salcano Sakarya'dan Elchin Asadoc ve Spor-Toto takımından Feritcan Şamlı uzun süre kaçış grubuna yetişmek için tempo yaptı ama, çok efor sarf ettiklerinden daha sonraki kilometrelerde geride kaldı.

5 dakikalık fark eridi

Cevizli kavşağı geçilip, Akseki rampası inilirken öndeki kaçış grubu farkı 5 dakika olarak korumaya devam etti, ancak Pelotonun da hızını arttırması dikkat çekti. Manavgat kavşağı dönüldükten sonra etabın çehresi değişecekti. Nitekim düzlüğe çıkılınca yarış daha da heyecanlı bir konuma dönüştü ve fark iyice kapanarak 1 dakika sevilerine kadar indi.

Finişe 20 kilometre kala artık yavaş Peloton hızlandı. Ortalama 40 kilometrenin üstüne çıktığı gözlendi. Öndeki grupla Peloton arasındaki zaman farkı 40 saniye olarak ölçüldü. Alanya'da kolay kolay unutulmayacak bir finiş gerçekleşti.

Dördüncü etap Alanya-Kemer

56. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu'nda yarın Salcano sponsorluğunda Alanya-Kemer etabı koşulacak. Genellikle düz parkurda cereyan edecek etabın uzunluğu 184.4 kilometre. - ANTALYA

Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu, Mark Cavendish, Salcano, Alanya, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Beyşehir-Alanya etabını Mark Cavendish kazandı - Son Dakika Spor


YORUMLAR

Son Dakika

Milli Savunma Bakanlığı duyurdu: Üsse yaklaşmakta olan balon vurularak imha edildi Milli Savunma Bakanlığı duyurdu: Üsse yaklaşmakta olan balon vurularak imha edildi 45 yaşındaki oyuncu Nurgül Yeşilçay'ın güzellik sırrını verdi! İşin özü buz ve yumurta beyazında 45 yaşındaki oyuncu Nurgül Yeşilçay'ın güzellik sırrını verdi! İşin özü buz ve yumurta beyazında Yangında hayatını kaybeden ev sahibi elleri ve ayakları zincirle bağlanmış halde bulundu Yangında hayatını kaybeden ev sahibi elleri ve ayakları zincirle bağlanmış halde bulundu Başvurular için yarın son gün! Üniversitelilere 2.500, doktora öğrencilerine 7.500 lira destek Başvurular için yarın son gün! Üniversitelilere 2.500, doktora öğrencilerine 7.500 lira destek Aliyev'in ölen Ermeni askerlerin miğferleri ile verdiği poz sosyal medyada tartışma yarattı Aliyev'in ölen Ermeni askerlerin miğferleri ile verdiği poz sosyal medyada tartışma yarattı İşte Benim Stilim yarışmacısı Zeynep Öztürk'e, sıpa saldırdı İşte Benim Stilim yarışmacısı Zeynep Öztürk'e, sıpa saldırdı Oruç tutmak sağlığı nasıl etkiler, 30 gün oruç tutan bir insanın vücudunda neler olur? İşte tüm merak edilenler Oruç tutmak sağlığı nasıl etkiler, 30 gün oruç tutan bir insanın vücudunda neler olur? İşte tüm merak edilenler Ev halkını uyku ilacı koyduğu menemenle uyutup, 1 kilo altın ile 15 bin lirayı çalarak kayıplara karıştı Ev halkını uyku ilacı koyduğu menemenle uyutup, 1 kilo altın ile 15 bin lirayı çalarak kayıplara karıştı

Son Dakika Haberleri
15:11 Milli Savunma Bakanlığı duyurdu: Üsse yaklaşmakta olan balon vurularak imha edildi
15:03 45 yaşındaki oyuncu Nurgül Yeşilçay'ın güzellik sırrını verdi! İşin özü buz ve yumurta beyazında
14:58 Yangında hayatını kaybeden ev sahibi elleri ve ayakları zincirle bağlanmış halde bulundu
14:53 Operasyona ait yeni görüntüler ortaya çıktı! Polisler, Peker'in lüks villasındaki çelik kasayı keserek açmış
14:48 Başvurular için yarın son gün! Üniversitelilere 2.500, doktora öğrencilerine 7.500 lira destek
14:40 Belediye başkanı cep telefon numarasını paylaştı! Görenler yanlışlık oldu sandı
14:17 Aliyev'in ölen Ermeni askerlerin miğferleri ile verdiği poz sosyal medyada tartışma yarattı
13:40 İşte Benim Stilim yarışmacısı Zeynep Öztürk'e, sıpa saldırdı
13:37 Bahçeli'den Kılıçdaroğlu'na katıldığı programdaki diyalogla ilgili gönderme: Kahkaha bekleyeceğine kararını ver
12:47 Sınırı hattında gerilim tırmanıyor! NATO'dan Rusya'ya uyarı: Ukrayna topraklarından askerlerini çekmeli
Ziraat Türkiye Kupası finali İzmir'de Göztepe Gürsel Aksel Stadı'nda oynanacak Ziraat Türkiye Kupası finali İzmir'de Göztepe Gürsel Aksel Stadı'nda oynanacak         
15:16
Korona bir bakanın daha koltuğunu kaydırdı! Avusturya Sağlık Bakanı gözyaşları içinde görevinden istifa etti Korona bir bakanın daha koltuğunu kaydırdı! Avusturya Sağlık Bakanı gözyaşları içinde görevinden istifa etti         
15:08
Fenerbahçe, teknik direktör Lucien Favre'den yüksek maliyeti nedeniyle vazgeçti Fenerbahçe, teknik direktör Lucien Favre'den yüksek maliyeti nedeniyle vazgeçti         
14:59
Operasyona ait yeni görüntüler ortaya çıktı! Polisler, Peker'in lüks villasındaki çelik kasayı keserek açmış Operasyona ait yeni görüntüler ortaya çıktı! Polisler, Peker'in lüks villasındaki çelik kasayı keserek açmış         
14:53
Belediye başkanı cep telefon numarasını paylaştı! Görenler yanlışlık oldu sandı Belediye başkanı cep telefon numarasını paylaştı! Görenler yanlışlık oldu sandı         
14:40
Dünya bu ülkeyi konuşuyor! Neredeyse 16 günde sürü bağışıklığını yakaladılar Dünya bu ülkeyi konuşuyor! Neredeyse 16 günde sürü bağışıklığını yakaladılar         
13:48
Metrobüs'te iğrenç olay! Genç kadına, cinsel organını gösteren tacizciyi yolcular yakaladı Metrobüs'te iğrenç olay! Genç kadına, cinsel organını gösteren tacizciyi yolcular yakaladı         
13:18
Kum yüklü tır, otomobilin üzerine devrildi! Ekipler, kurtarmak için zamanla yarışsa da sıkışan sürücü yaşamını yitirdi Kum yüklü tır, otomobilin üzerine devrildi! Ekipler, kurtarmak için zamanla yarışsa da sıkışan sürücü yaşamını yitirdi         
13:03
Boğaz ağrısı şikayetiyle hastaneye giden kadın, kokoreç yerken diline iğne saplandığını öğrendi Boğaz ağrısı şikayetiyle hastaneye giden kadın, kokoreç yerken diline iğne saplandığını öğrendi         
12:06
Adalet Bakanı Gül'den doktorla tartıştığı ileri sürülen savcı hakkında HSK'ya inceleme izni Adalet Bakanı Gül'den doktorla tartıştığı ileri sürülen savcı hakkında HSK'ya inceleme izni         
11:58
Ford Otomotiv'de 248 milyon liralık yolsuzluk soruşturması! İşte adım adım olayın ayrıntıları Ford Otomotiv'de 248 milyon liralık yolsuzluk soruşturması! İşte adım adım olayın ayrıntıları         
11:24
Bakan Zehra Zümrüt Selçuk, eşi ile çekilen fotoğraflarını paylaşıp evlilik yıl dönümünü kutladı Bakan Zehra Zümrüt Selçuk, eşi ile çekilen fotoğraflarını paylaşıp evlilik yıl dönümünü kutladı         
11:17
Silahlı kavgaya karışan Mustafa Üstündağ'ın kucağında görüntülenen kadın Kısmetse Olur yarışmacısı çıktı Silahlı kavgaya karışan Mustafa Üstündağ'ın kucağında görüntülenen kadın Kısmetse Olur yarışmacısı çıktı         
11:02
Tüm Türkiye bu toplantıya kilitlendi! Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kabine sonrası Ramazan'da uygulanacak yeni tedbirleri açıklayacak Tüm Türkiye bu toplantıya kilitlendi! Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kabine sonrası Ramazan'da uygulanacak yeni tedbirleri açıklayacak         
10:18
Acun Ilıcalı, yardım gecesinde gelen telefonla zor anlar yaşadı: Aç karnımı doyuramadım, Erzurum'a yardım mı edeceğim? Acun Ilıcalı, yardım gecesinde gelen telefonla zor anlar yaşadı: Aç karnımı doyuramadım, Erzurum'a yardım mı edeceğim?         
10:09
Tencere sektöründe cam kapak bulunamayınca 200 milyon dolarlık ihracat kaybı oldu Tencere sektöründe cam kapak bulunamayınca 200 milyon dolarlık ihracat kaybı oldu         
10:00
İşte Kabine'nin alacağı ilk tedbir! Bakan Koca, Ahmet Hakan'a söyledi İşte Kabine'nin alacağı ilk tedbir! Bakan Koca, Ahmet Hakan'a söyledi         
00:28
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 13.04.2021 15:27:05. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Beyşehir-Alanya etabını Mark Cavendish kazandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei