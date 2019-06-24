Son Dakika Haberleri: Beyşehir Ali Akkanat İşletme Fakültesi'nde mezuniyet coşkusu
Son Dakika Güncel Haber

Beyşehir Ali Akkanat İşletme Fakültesi'nde mezuniyet coşkusu

12 dakika önce

Beyşehir'de, Selçuk Üniversitesi (SÜ) Ali Akkanat İşletme Fakültesi'nde eğitim yılının sona ermesinin ardından öğrenciler mezuniyet heyecanı yaşadı.

Beyşehir Ali Akkanat İşletme Fakültesi'nde mezuniyet coşkusu, System.String[]
Beyşehir'de, Selçuk Üniversitesi (SÜ) Ali Akkanat İşletme Fakültesi'nde eğitim yılının sona ermesinin ardından öğrenciler mezuniyet heyecanı yaşadı.

Beyşehir Belediyesi Kültür ve Yaşam Merkezi'nde gerçekleştirilen mezuniyet töreninde ailelerine ve mezun öğrencilere seslenen Ali Akkanat İşletme Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ali Acar, okulun bu yıl 5'inci dönem mezunlarını verdiğini hatırlattı.
Acar, "Yükseköğrenimleri boyunca bizlere emanet ettiğiniz çocuklarınızı mezun etmek suretiyle inşallah bundan sonraki hayatlarına bilgili ve eğitimli insanlar olarak uğurluyoruz. Bu süreçte, eğitimlerinde öğrencilerimize katkısı olan tüm öğretim elemanlarımıza biz buradan teşekkür ediyoruz. İnşallah mezun öğrencilerimize iyi bir iş, iyi bir AŞ ve iyi bir eşe sahip olması dileğiyle, bundan sonraki hayatlarında başarılar diliyoruz. Bizleri kesinlikle unutmayın. Ne iş yaparsanız yapın bizimle mutlaka iletişime geçin." dedi.
Konuşmaların ardından okul birincisi olan öğrencinin mezuniyet kütüğüne pirinç plakadaki ismini çakmasının ardından mezun öğrencilere başarı belgeleri ve temsili diplomaları verildi.

Öğrenciler mezuniyet sevincini havaya keplerini toplu bir şekilde atarak aileleriyle birlikte yaşadı.

Törenin sonunda davetlilere geleneksel mezuniyet pilavı ikram edildi.
Haber Yayın Tarihi : 24.06.2019 02:37 Kaynak: AA
Beyşehir, Ali Akkanat, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Hatay Büyükşehir Belediyespor yeni transferi Magarity'i açıkladı Şarkıcı Gökhan Özoğuz'dan Ekrem İmamoğlu yorumu: Meşrebime birebir uyuyor Osman Kavala savunma yaptı: Gezi iddianamesi fantastik bir kurgudur Gezi davası başladı! Sanıklar kim, niçin yargılanıyor?

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 24.6.2019 14:49:29. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Beyşehir Ali Akkanat İşletme Fakültesi'nde mezuniyet coşkusu
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]