Beyşehir Belediye Başkan Adayı Yaşar Pazar Esnafıyla Buluştu
1 saat önce
AK Parti Beyşehir Belediye Başkan Adayı Üzeyir Yaşar, pazar yeri esnafıyla bir araya geldi.
AK Parti Beyşehir
Belediye Başkan Adayı Üzeyir Yaşar
, pazar yeri esnafıyla bir araya geldi. Konya
'nın en genç adayı olan Üzeyir Yaşar, seçim çalışmalarını sürdürüyor.
Yaşar, kendisine eşlik eden AK Parti İlçe Teşkilatı yöneticileri ile pazar yerini ziyaret etti.
Pazar alanında tezgah açan esnafla sohbet eden Yaşar, istek ve şikayetlerini dinledi.
Yaşar, "Önce millet, önce memleket" diyerek çıktıkları kutlu yolda partisinin aday olarak kendisine teveccüh göstermesinin ardından hemen kolları sıvadıklarını ve seçim çalışmalarına başladıklarını belirterek, "Beyşehir ilçemize yakışır hayallerimizi inşallah hep birlikte gerçekleştirmek için geliyoruz. 31 Mart'ta yapılacak mahalli idareler seçimlerinde genç bir kardeşiniz olarak sizlerden destek bekliyoruz. Bu süreçte ilçemizin her köşesini karış karış gezerek, bu güzel coğrafyanın havasını teneffüs eden tüm insanlarla, hemşehrilerimizle bir araya gelmenin gayretini göstereceğiz." diye konuştu.
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Haber Yayın Tarihi : 24.01.2019 11:26 Kaynak: AA
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