Son Dakika Haberleri: Beyşehir Belediye Başkan Adayı Yaşar Pazar Esnafıyla Buluştu

Beyşehir Belediye Başkan Adayı Yaşar Pazar Esnafıyla Buluştu

1 saat önce

AK Parti Beyşehir Belediye Başkan Adayı Üzeyir Yaşar, pazar yeri esnafıyla bir araya geldi.

Beyşehir Belediye Başkan Adayı Yaşar Pazar Esnafıyla Buluştu, System.String[]
AK Parti Beyşehir Belediye Başkan Adayı Üzeyir Yaşar, pazar yeri esnafıyla bir araya geldi.

Konya'nın en genç adayı olan Üzeyir Yaşar, seçim çalışmalarını sürdürüyor.

Yaşar, kendisine eşlik eden AK Parti İlçe Teşkilatı yöneticileri ile pazar yerini ziyaret etti.

Pazar alanında tezgah açan esnafla sohbet eden Yaşar, istek ve şikayetlerini dinledi.

Yaşar, "Önce millet, önce memleket" diyerek çıktıkları kutlu yolda partisinin aday olarak kendisine teveccüh göstermesinin ardından hemen kolları sıvadıklarını ve seçim çalışmalarına başladıklarını belirterek, "Beyşehir ilçemize yakışır hayallerimizi inşallah hep birlikte gerçekleştirmek için geliyoruz. 31 Mart'ta yapılacak mahalli idareler seçimlerinde genç bir kardeşiniz olarak sizlerden destek bekliyoruz. Bu süreçte ilçemizin her köşesini karış karış gezerek, bu güzel coğrafyanın havasını teneffüs eden tüm insanlarla, hemşehrilerimizle bir araya gelmenin gayretini göstereceğiz." diye konuştu.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 24.01.2019 11:26 Kaynak: AA

belediye başkan adayı, Beyşehir, Yaşar, Politika
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Beyşehir Gölü'nde Balıkçıların Umudu Çin Sazanı Oldu İstanbul'da Bir Parkta Evsiz Kadına Tecavüz Edip Kayıplara Karışan Sapık, Tekirdağ'da Yakalandı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Maduro'ya Destek: Kardeşim, Dik Dur Yanındayız Mansur Yavaş: Hayvanlara Dindar İnsanların Çocukları Daha Fazla Eziyet Ediyor
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 24.1.2019 12:58:29. #1.52#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Beyşehir Belediye Başkan Adayı Yaşar Pazar Esnafıyla Buluştu
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]