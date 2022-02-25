Beyşehir Belediye Başkan Adil Bayındır ikinci kez Kovid-19'a yakalandı - Son Dakika
Üye Girişi

Beyşehir Belediye Başkan Adil Bayındır ikinci kez Kovid-19'a yakalandı

25.02.2022 11:45
Beyşehir Belediye Başkan Adil Bayındır ikinci kez Kovid-19'a yakalandı

Beyşehir Belediye Başkanı Adil Bayındır, ikinci kez yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testinin pozitif çıktığını bildirdi.

Beyşehir Belediye Başkanı Adil Bayındır, ikinci kez yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testinin pozitif çıktığını bildirdi.

Bayındır, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, dün akşam yapılan Kovid-19 testinin pozitif çıktığını belirterek, şunları kaydetti:

"Dünyanın başının belası bu illetle maalesef ikinci kez karşılaşıyorum. Tedavi sürecime başlanılmış olup, an itibariyle sağlık durumum iyi. Çevreme zararım olmaması adına 7 gün süreyle karantinada olup kendimi izole edeceğim. Dualarınızı beklerim, saygılarımla."

Bayındır, 14 Eylül 2020'de de Kovid-19'a yakalanmıştı.

YORUMLAR
500
Son dakika haberi! Antalyaspor'un Rus oyuncusundan 'Savaşı Durdur' paylaşımı Son dakika haberi! Antalyaspor'un Rus oyuncusundan 'Savaşı Durdur' paylaşımı Kızılay'dan Ukrayna'ya çadır ve battaniye yardımı Kızılay'dan Ukrayna'ya çadır ve battaniye yardımı

Adil Bayındır, Medya, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Beyşehir Belediye Başkan Adil Bayındır ikinci kez Kovid-19'a yakalandı - Son Dakika


Son Dakika
11:44 Ukrayna askerleri savaşa Nirvana'nın şarkısıyla gitti!
11:43 Taliban, Rusya ve Ukrayna krizinde tarafsız olduğunu belirtti: Krizi diyalog ve barışçıl yollarla çözün
11:37 Misafirliğe gittiği 7. kattaki evden düşmüştü! Sedefnur, ailesine gözleriyle tepki vermeye başladı
11:25 Pandemi döneminde Arnas Tarım'dan önemli başarı: 29 ülkeye markalı zeytinyağı ihracatı
11:23 Örtünün altında yatan cansız bedenin oğlu olduğunu anlayan baba sinir krizi geçirdi!
11:19 Yeni kazılmış mezar ekipleri harekete geçirdi! Ağzı bağlanmış köpek cesedi şaşkınlık yarattı
11:13 4 çocuk sahibi olmak isteyen Merve Özbey ikinci kez anneliği tadıyor!
11:12 25 Şubat'ta altının gram fiyatı 866 liradan alıcı buluyor
11:12 Nerede katliam varsa oradalar! Putin'in paralı askeri gücü Wagner Grubu, Ukrayna'da! Kurucuları FBI'ın en çok arananlar listesinde!
11:09 Arda Güler Real Madrid'e gidiyor!
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.02.2022 11:51:56. #1.11#
SON DAKİKA: Beyşehir Belediye Başkan Adil Bayındır ikinci kez Kovid-19'a yakalandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement