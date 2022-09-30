Beyşehir Belediyesi'nden kazı yasağı uyarısı

Beyşehir Belediye Başkanı Adil Bayındır, ilçede sıcak asfalt yapılan caddelerde yeni dönemde kazı yasağı uygulanacağını açıkladı.

Bayındır, yaptığı yazılı açıklamada, KOSKİ tarafından çarşı merkezindeki şebeke hat yenileme ve Telekom tarafından da fiber hat çalışmalarının devam etmekte olduğunu belirtti.

Kentte, doğalgaz hattı bağlatmayan iş yerlerinin olduğunu aktaran Bayındır, şunları kaydetti:

"Yapacağımız sıcak asfalt çalışmalarının tekraren bozulmaması ve her fırsatta dile getiriyoruz. Çarşı merkezindeki gerek mülk sahiplerinin gerekse kiracı esnafların hat bağlatma işlemlerini ivedilikle yaptırmasını bekliyoruz. Bu konuya hassasiyet göstermelerini, KOSKİ çalışmalarının bitiminin akabindeki bizlerin çalışmalarımızda hızımızı kesmeme adına büyük önem arz etmektedir."